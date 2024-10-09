Polymarket'te kripto cüzdanların yüzde 87,3'ü zarar etti

Kripto para sektöründe tahmin piyasaları, kullanıcılara dünya olayları üzerinden kazanç sağlama fırsatı sunuyor. Ancak Polymarket örneği, bu fırsatın beraberinde getirdiği yüksek riski de ortaya koyuyor. Platform, yüksek işlem hacmine rağmen kullanıcılarının büyük çoğunluğu için finansal kayıplarla sonuçlanıyor.

Polymarket'te Sadece 2.138 Kullanıcı 1.000 Dolardan Fazla Kazandı

Zincir üstü analiz aracı Layerhub verileri, Polymarket'teki 171.113 kripto cüzdanının yüzde 87,3'ünün kâr edemediğini ortaya koydu. Bu sonuçlar, tahmin piyasalarındaki risk faktörlerini yeniden gündeme getiriyor.

Polymarket, kullanıcıların dünya olayları üzerine bahis oynamasına olanak tanıyan merkeziyetsiz bir tahmin piyasası platformu olarak hizmet veriyor. Platform, özellikle uluslararası çatışmalar ve yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi gibi güncel konularda yoğun ilgi görüyor.

Veriler, platformda kâr eden az sayıdaki kullanıcının çoğunun 100 dolardan az kazanç sağladığını gösteriyor. Sadece 2.138 kullanıcı 1.000 dolardan fazla kâr elde edebildi. Bu durum, tahmin piyasalarındaki kazanç dağılımının oldukça çarpık olduğunu gösteriyor.

Polymarket popülaritesi, günlük işlem hacminden de anlaşılıyor. Platform, 6-8 Ekim tarihleri arasında günde 300.000'den fazla işlem kaydetti. Bu yoğun aktivite, kullanıcıların tahmin piyasalarına olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Platformun açık faiz hacmi de dikkat çekiyor. 9 Ekim itibarıyla, Polymarket'teki açık faiz-işlem gününün sonunda piyasa katılımcıları tarafından tutulan toplam vadeli işlem sözleşmelerinin sayısı -161,1 milyon dolar olarak kaydedildi.

Kripto para dünyasındaki bu gelişmeler, tahmin piyasalarının potansiyelini ve risklerini aynı anda ortaya koyuyor. Bir yandan yüksek işlem hacimleri ve açık faiz, bu platformların popülerliğini gösterirken diğer yandan kâr eden kullanıcı oranının düşüklüğü, bu alandaki zorlukları vurguluyor.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Polymarket hakkındaki açıklaması da platformun önemini artırıyor. Musk, Polymarket'in 2024 ABD başkanlık seçimi sonuçlarını geleneksel anketlerden daha doğru tahmin edebileceğini iddia etti. Bu açıklama, kripto tabanlı tahmin piyasalarının geleneksel yöntemlere alternatif olarak görülmeye başladığını gösteriyor.