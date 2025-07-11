Polymarket hacim rekorları kırarken kullanıcı kaybediyor

Polymarket hacim rekorları kırarken kullanıcı kaybediyor
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Blockchain tabanlı tahmin platformu Polymarket, haziran ayında 1,16 milyar dolar hacim rekoruna ulaştı ancak kullanıcı sayısı yüzde 9,4 geriledi. Platform 7.990 yeni piyasa oluştururken katılımcı sayısı 242.000'e geriledi. Ortalama tahmin tutarı 2.700 dolardan 4.800 dolara çıktı. Uzmanlar sürdürülebilirlik konusunda endişe duyuyor.

Tahmin piyasası lideri Polymarket, geçtiğimiz ay çelişkili bir performans sergiledi. Platform bir yandan işlem rekorları kırarken, diğer yandan aktif kullanıcı kitlesini hızla kaybetmeye devam ediyor. Bu durum, kripto tahmin sektöründe sürdürülebilir büyüme modellerini sorgulatıyor.

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Polymarket'in haziran verileri, şirketin stratejik kararlarının etkilerini gözler önüne seriyor. Platform, 1,16 milyar dolarlık hacmiyle ocak ayından bu yana en yüksek aylık performansını kaydetti. Aynı dönemde yeni kullanıcı sayısı yüzde 21,4 artışla 7.990'a ulaştı.

Ancak bu olumlu göstergelerin arkasında endişe verici bir tablo saklanıyor. Aktif katılımcı sayısı aylık bazda yüzde 9,4 gerileyerek 242.000'in biraz üzerine düştü.

En dikkat çekici veri ise ortalama işlem tutarındaki yükseliş oldu. Hesap başına kavramsal işlem hacmi ocak ayındaki 2.700 dolardan haziranda 4.800 dolara yükseldi. Bu gelişme, daha küçük bir "güçlü kullanıcı" grubundan daha derin katılım olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, Polymarket'in üst seviye kullanıcı gelişiminin rekor piyasa genişliğine rağmen durduğunu belirtiyorlar. Bu manzara, platformun daha büyük kullanıcı kazanma veya pazarlama genişlemelerini ele alma ihtiyacının altını çiziyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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