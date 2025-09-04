Polymarket CFTC onayıyla ABD pazarına dönüyor

Haberler

Güncelleme:
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Polymarket'in ABD faaliyetine yeniden başlamasına onay verdi. Polymarket CEO'su Shane Coplan CFTC'nin yeşil ışık verdiğini duyurdu. Federal soruşturmanın ardından QCX ortaklığıyla yasal statü kazanan platform rekor zamanda onay aldı. Düzenleyici karar kripto tahmin piyasalarında yeni dönem başlattı.

Düzenleyici kurum CFTC'nin 'Piyasa Gözetim Bölümü ve Takas ve Risk Bölümü', kritik bir karar alarak Polymarket'in ABD'ye dönüş yolunu açtı. QCX ve QC Clearing'den gelen talep üzerine swap veri raporlama ve kayıt tutma düzenlemeleri konusunda hareketsizlik pozisyonu ilan edildi. Bu gelişme, 2024 başkanlık seçimlerinde öne çıkan kripto tabanlı tahmin platformunun uzun süredir beklenen ABD geri dönüşünü hayata geçirdi.

Polymarket'in Düzenleyici Onay Süreci Tamamlandı

Polymarket kurucu Shayne Coplan, düzenleyici onayı X (eski adıyla Twitter) platformunda duyurdu. Coplan, "Polymarket'e CFTC tarafından ABD'de faaliyete geçmek için yeşil ışık verildi " ifadelerini kullandı. CEO ayrıca komisyon ve personeli etkileyici çalışmaları için övdü.

Hareketsizlik mektubu, dar koşullarda geçerli olduğunu belirten açıklamada, benzer durumda bulunan diğer belirlenmiş sözleşme piyasaları ve türev takas organizasyonları için verilen hareketsizlik mektuplarıyla karşılaştırılabilir olduğu söylendi.

Bu yazın başlarında federal soruşturmanın düşürülmesi sonrasında Polymarket, temmuz ayında türev borsası QCEX'in satın alınmasıyla ABD'ye yeniden girme planını açıklamıştı.

Trump'ın oğlu geçen ay Polymarket'e yatırım sağladı ve danışma kuruluna üye oldu. Haziran ayında Elon Musk'ın X'i tahmin platformuyla güçlerini birleştirdiğini açıklamıştı.

Platform, komisyonların belirli swap ile ilgili kayıt tutma gerekliliklerine uymamaları ve swap veri depolarına raporlamamaları nedeniyle CFTC'nin yaptırım işlemi başlatmasını tavsiye etmeyeceği güvencesini sağladı.

Serkan KÖSE
