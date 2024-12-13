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Polygon PoS köprüsünde dev stablecoin hamlesi

Polygon PoS köprüsünde dev stablecoin hamlesi
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Web3 risk sağlayıcısı Allez Labs, DeFi protokolleri Morpho ve Yearn ile birlikte, Polygon PoS köprüsündeki 1,3 milyar dolarlık stablecoin rezervinin getiri elde etmek için kullanılmasını önerdi. Atıl durumdaki bu fonlar şu anda yıllık 70 milyon dolarlık fırsat maliyeti oluşturuyor.

Polygon Blockchain ağı için yeni bir gelir kaynağı doğabilir. Ethereum ile Polygon arasındaki köprüde tutulan DAI, USDC ve USDT rezervlerinin ERC-4626 değerlendirilmesi planlanıyor. Bu stratejik hamle ile Polygon PoS ağındaki aktivitelerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Yıllık 70 Milyon Dolarlık Potansiyel Getiri

Web3 risk sağlayıcısı Allez Labs'in önerdiği Ön-Polygon İyileştirme Teklifi, topluluğun görüşüne açıldı. Teklifin odak noktasında, Polygon PoS Chain köprüsündeki stablecoin rezervlerinin verimli kullanımı yer alıyor.

Plan kapsamında DAI rezervlerinin Maker'ın sUSDS kasasında, USDC ve USDT rezervlerinin ise Morpho Kasalarında değerlendirilmesi öngörülüyor. Kasaların risk yönetimi Allez tarafından gerçekleştirilecek.

Bu getiri modeli sayesinde, şu anda atıl durumda bulunan rezervler aktif olarak değerlendirilecek. Elde edilecek gelirler, Polygon PoS ve AggLayer ekosistemindeki aktiviteleri güçlendirecek.

Teklif, Polygon'un özel Protokol Yönetişim Konseyi ve topluluk forumlarında ele alınacak. Bu süreçte topluluk üyeleri, strateji hakkındaki görüş ve önerilerini paylaşabilecek.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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