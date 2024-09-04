Polygon Blockchain ağında yeni dönem

Polygon ekosisteminde önemli bir dönüm noktasına gelindi. Polygon geliştiricileri ağın yerel kripto para birimi olan MATIC tokenını POL'e dönüştürdü. Bir yıllık topluluk görüşmelerinin ardından gerçekleşen bu değişiklik, Polygon Proof of Stake (PoS) zincirinin geleceğini şekillendirecek. Bu geçiş, Polygon'un sıfır bilgi kanıtı (ZK) teknolojisine dayalı ölçeklendirme çözümlerini geliştirme hedefinde kritik bir adım olarak görülüyor. POL, artık ağın yerel gaz ve stake etme tokenı olarak kullanılacak.

MATIC Tokenı POL'e Dönüştürüyor

Polygon Blockchain ağı, kripto para ekosisteminde dikkat çekici bir dönüşüme imza attı. Geliştiriciler, uzun süredir devam eden topluluk görüşmelerinin ardından MATIC tokenını POL'e dönüştürme kararı aldı. Bu değişiklik, Polygon Proof of Stake (PoS) zincirinin yerel gas ve stake etme tokenı olarak kullanılacak olan POL'ün doğuşunu işaret ediyor.

POL tokenı, MATIC'in mevcut token ekonomisini koruyacak ve toplam arz 10 milyar adet olarak kalacak. Başlangıçta MATIC'ten POL'e geçiş oranı 1:1 olarak belirlendi. Bununla birlikte, ağın genişlemesini desteklemek amacıyla emisyonlarda 10 yıl boyunca kademeli olarak %2'lik bir artış öngörülüyor.

Polygon ekibi, bu emisyon modelinin doğrulayıcılar için sürekli ödüller sağlayarak, yeni doğrulayıcıların ağa katılmasını teşvik edeceğini belirtti. Bu strateji, Polygon ağının güvenliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Polygon PoS zincirinde MATIC tokenı bulunduran kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Bu zincirdeki MATIC tokenları otomatik olarak POL'e dönüştürülecek. Öte yandan Ethereum, Polygon zkEVM veya merkezi borsalardaki MATIC sahiplerinin, tokenlarını bir geçiş sözleşmesi aracılığıyla aktif olarak POL'e transfer etmeleri gerekiyor.

Yeni POL tokenı, gelecekte blok üretimi, sıfır bilgi ispatı oluşturma ve Veri Kullanılabilirlik Komiteleri'ne (DAC) katılım gibi genişletilmiş işlevlere sahip olması planlanıyor. Bu özellikler, Polygon'un sıfır bilgi kanıtı teknolojisine dayalı ölçeklendirme çözümlerini geliştirme hedefiyle paralellik gösteriyor.

Polygon, şu anda Polygon PoS adlı bir yan zincir ve Polygon zkEVM olarak bilinen bir sıfır bilgi kanıtı rollup ağı olmak üzere iki farklı ölçeklendirme çözümü uyguluyor. POL tokenı, ilk olarak Temmuz 2023'te ağın yükseltilmiş yerel tokenı olarak önerilmişti. Bu yılın Temmuz ayında ise Polygon, MATIC tokenının 4 Eylül'de POL'e yükseltileceğini resmen duyurmuştu.

Bu geçiş, Polygon'un AggLayer entegrasyonunun önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. AggLayer, birden fazla zincir arasında likidite ve durum birleştirmeyi hedefleyen bir çözüm. POL tokenının bu yeni rolü, Polygon ekosisteminin evriminde ve ölçeklenebilirlik çözümlerinin ilerlemesinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.