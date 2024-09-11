Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Piyasalarda yeni bir başlangıç: Bitcoin yükselişe geçiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, ekonomik belirsizliklerle mücadele ederken fonlama oranlarındaki sürekli düşüş dikkat çekiyor. Son dönemdeki negatif fonlama oranları ve piyasa dinamikleri, Bitcoin için olası bir yükseliş sinyali veriyor. Piyasalar, yaklaşan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve küresel ekonomik verilerle yoğun bir şekilde dalgalanmaya devam ederken, uzmanlar Bitcoin'in fiyatları konusunda iyimser tavır takınıyor.

Piyasadaki dalgalanmalara ve ekonomik belirsizliklere rağmen, lider kripto para birimi Bitcoin umut vaat etmeye devam ediyor. K33 Research son raporuna göre Bitcoin potansiyel olarak dip noktasında olabilir ve yakın zamanda yükseliş eğilimine girebilir. Uzmanların bu olumlu tahminlerini destekleyen başlıca etkenler arasında negatif fonlama oranları ve artan yatırımcı ilgisi yer alıyor.

Analistlerden Dikkat Çeken Bitcoin Tahmini

Kripto para piyasalarının önde gelen analiz şirketlerinden K33 Research tarafından hazırlanan son rapor, Bitcoin'in gelecekteki performansına dair umut verici sinyaller sunuyor. Ekonomik belirsizliklerin hüküm sürdüğü bir dönemde, uzmanlar Bitcoin'in potansiyel bir dip noktasında olabileceğini öne sürüyor.

Küresel ekonomideki dalgalanmalar, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) olası faiz indirimleri ve Amerika'daki zayıf istihdam verileri, son dönemde Bitcoin'i baskı altına alan faktörler arasında. K33'ün analistleri Vetle Lunde ve David Zimmerman, kısa bir süre önce yayımladıkları raporda, bu durumun piyasalarda yarattığı güvensizlik ortamına dikkat çekti. Nitekim S&P 500 ve Nasdaq gibi önemli endeksler, Eylül ayının başlarında kayıplar yaşadı.

Analistler, Bitcoin ile S&P 500 arasındaki korelasyonun son 23 ayın zirvesi olan 0,67 seviyesine ulaştığını vurguladı. Bu bağlamda, bu hafta açıklanacak TÜFE verileri ve 18 Eylül'de Fed'in alacağı faiz kararının, kripto piyasaları üzerinde önemli etkileri olacağı öngörülüyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta, sürekli ticaret piyasalarındaki günlük fonlama oranlarının Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyeye inmesi oldu. Ayrıca, 30 günlük ortalama fonlama oranları 2018'den bu yana yedinci kez negatif bölgeye geriledi. Bu durum, önümüzdeki aylarda Bitcoin fiyatında olumlu bir seyir beklentisini güçlendiriyor.

Tarihsel veriler, 30 günlük ortalama fonlama oranlarının negatif olduğu dönemlerde Bitcoin'in ortalama 90 günlük getirisinin yüzde 79, medyan getirisinin ise yüzde 55 olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, mevcut durumun piyasada kısa pozisyonların sıkışmasına yol açabileceğini belirtiyor.

Lunde ve Zimmerman, yıl sonuna doğru Bitcoin fiyatında yükseliş beklediklerini ifade etti. Bu beklentinin arkasında Fed'in politika değişiklikleri, ABD seçimleri, FTX geri ödemeleri, mevsimsel etkiler ve arz-talep dengesi gibi faktörler yer alıyor.

Öte yandan, derlenen verilere bakıldığında Salı günü borsalardan Mayıs ayından bu yana en büyük net Bitcoin çıkışı gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların ciddi miktarda Bitcoin biriktirdiğine işaret ediyor.

Son verilere göre Bitcoin'in fiyatı 56.718 dolar seviyesinde seyrediyor. Kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 1, geçen ay ise yüzde 3 değer kaybetti. Buna rağmen, yılbaşından bu yana yüzde 34,2'lik bir artış kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Abd Merkez Bankası Merkez Bankası Kripto Para Bitcoin Bitcoin Fed

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1. Sınıf konuları! 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı! Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı? Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir? Trafiğin insan yaşamındaki yerini örneklerle açıklayınız! Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı?
title