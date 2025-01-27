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Piyasada sert düşüş: Bugün dip yapan altcoinler

Piyasada sert düşüş: Bugün dip yapan altcoinler
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Kripto para piyasası, Bitcoin'in 98 bin dolar destek seviyesinin altına düşmesiyle birlikte bugün kırmızıya büründü. Altcoin'ler, bu düşüş trendinden olumsuz etkilenerek ciddi kayıplar yaşadı ve birçok token yeni dip seviyelerine geriledi. Biz de bugün bu zamana dek en düşük seviyesini görmüş olan 3 altcoin'i sizler için derledik.

Zerebro (ZEREBRO)

ZEREBRO, son 24 saatte yüzde 24 değer kaybederek 0,0925 dolar seviyesine geriledi ve gün içi en düşük seviyesi olan 0,0921 doları gördü. Bu keskin düşüş, piyasadaki yoğun satış baskısını ve altcoin için alıcı desteğinin eksikliğini ortaya koyuyor.

Mevcut düşüş trendi, ZEREBRO'nun toparlanmasını zorlaştırıyor ve bu durum, yatırımcıların endişelerini artırarak fiyatın kısa vadede toparlanmasını geciktirebilir. Eğer bu trend devam ederse, altcoin'in daha fazla değer kaybetmesi olası.

Ancak ZEREBRO, 0,1355 dolar seviyesini yeniden destek olarak kazanabilirse, mevcut olumsuz tablo değişebilir. Bu seviyenin üzerine çıkılması, altcoin'in 0,259 doları hedeflemesine olanak tanıyarak piyasa performansında yeniden güven sağlayabilir.

Dymension (DYM)

DYM, son 24 saatte yüzde 13,6 değer kaybederek 0,91 dolarlık yeni bir dip seviyesine ulaştı. Bu düşüş, altcoin'in 1,13 dolarlık desteği koruyamamasının ardından geldi ve mevcut düşüş trendindeki mücadelesini gözler önüne serdi.

Piyasa koşulları zayıf kalmaya devam ederse, DYM üzerindeki satış baskısı sürebilir ve 1,00 dolarlık kritik destek seviyesini kaybetmiş olması yatırımcıları daha da temkinli olmaya yöneltebilir.

DYM'nin düşüş trendini tersine çevirmesi için 1,13 doları yeniden destek haline getirmesi gerekiyor. Bu seviyenin yeniden kazanılması, altcoin'in 1,37 dolara kadar toparlanmasını sağlayarak güveni yeniden tesis edebilir ve mevcut trendi tersine çevirebilir.

Bio Protocol (BIO)

BIO, bugün yüzde 12 düşerek son bir ayda borsa listelenmesinden bu yana süregelen düşüş trendini daha da derinleştirdi. Bu sürekli değer kaybı, zayıf yatırımcı güvenini ve piyasa koşullarının olumsuz etkilerini yansıtıyor.

Talep eksikliği ve hakim olan olumsuz piyasa hissiyatı, BIO'nun 0,20 dolarlık yeni bir dip seviyesine ulaşmasına neden oldu. Altcoin'in düzenli olarak daha düşük seviyeler oluşturması, piyasadaki kırılganlığını artırıyor ve ciddi bir yatırımcı ilgisi olmadığı sürece düşüşün devam etmesi muhtemel.

BIO'nun toparlanma gösterebilmesi için 0,25 dolar seviyesini destek haline getirmesi gerekiyor. Bu seviyeye ulaşıldığında, altcoin 0,38 doları hedefleyebilir ve bu başarı, yatırımcı güvenini artırarak yeni sermaye girişlerini teşvik edebilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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