Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Piyasa uzmanları Bitcoin fiyatı için iddialı tahminde bulundu

Piyasa uzmanları Bitcoin fiyatı için iddialı tahminde bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin (BTC) fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Galaxy Research araştırma başkanı Alex Thorn, temel göstergelerde aşırı ısınma sinyali görmediğini vurguladı. ABD başkanlık seçimleri ve Fed'in faiz indirimi sonrası lider kripto para birimi Bitcoin 75.776 dolara tırmandı.

Kripto para piyasası güçlü bir performans sergiliyor. Nansen analisti Aurelie Barthere, yüksek işlem hacmiyle gelen rekor seviyenin ve Trump'ın seçim zaferi sonrası artan risk iştahının olumlu göstergeler olduğunu belirtti.

Trump Zaferi ve Fed Kararı Bitcoin Fiyatını Yükseltti

Bitcoin'in gelecekteki açık faiz oranları yıllık zirvelere doğru hafif bir artış gösterdi. Buna rağmen fonlama oranlarında önemli bir değişiklik görülmedi.

Binance'de Bitcoin fonlama oranı yüzde 0,0100 seviyesinde seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların Bitcoin fiyatı konusunda iyimser olduğunu ve pozisyonlarını korumak için ödeme yapmaya istekli olduklarını gösteriyor.

Galaxy araştırma ekibi, önümüzdeki 12-18 aylık süreçte Bitcoin'in mevcut rekor seviyelerinin üzerinde işlem görebileceğini öngörüyor. Teknik analistler, Bitcoin için 78.000 ile 85.000 dolar aralığında bir hedef belirliyor.

Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi kararı, geleneksel yatırım araçlarının cazibesini azaltırken kripto para birimlerine olan ilgiyi artırdı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Belediye Başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu

 Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eran Zahavi kim, Ziyech'i neden şikayet etti? Al Riyadh Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Riyadh Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Kayserispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 8 Kasım Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Fatih Oral öldü mü? Ankara'da spor salonu hocasını kim, neden öldürüldü? A Milli Takım kadrosunda kimler var? (Türkiye Galler / Türkiye Karadağ) Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hangi partide siyaset yapıyor? Ümit Uysal oğlu kim, öldü mü? 9-10 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Diyarbakır deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? 9-10 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.