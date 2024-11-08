Piyasa uzmanları Bitcoin fiyatı için iddialı tahminde bulundu

Kripto para piyasası güçlü bir performans sergiliyor. Nansen analisti Aurelie Barthere, yüksek işlem hacmiyle gelen rekor seviyenin ve Trump'ın seçim zaferi sonrası artan risk iştahının olumlu göstergeler olduğunu belirtti.

Trump Zaferi ve Fed Kararı Bitcoin Fiyatını Yükseltti

Bitcoin'in gelecekteki açık faiz oranları yıllık zirvelere doğru hafif bir artış gösterdi. Buna rağmen fonlama oranlarında önemli bir değişiklik görülmedi.

Binance'de Bitcoin fonlama oranı yüzde 0,0100 seviyesinde seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların Bitcoin fiyatı konusunda iyimser olduğunu ve pozisyonlarını korumak için ödeme yapmaya istekli olduklarını gösteriyor.

Galaxy araştırma ekibi, önümüzdeki 12-18 aylık süreçte Bitcoin'in mevcut rekor seviyelerinin üzerinde işlem görebileceğini öngörüyor. Teknik analistler, Bitcoin için 78.000 ile 85.000 dolar aralığında bir hedef belirliyor.

Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi kararı, geleneksel yatırım araçlarının cazibesini azaltırken kripto para birimlerine olan ilgiyi artırdı.