Piyasa korkusuna rağmen kripto yatırım ürünleri büyümeye devam etti

Piyasa korkusuna rağmen kripto yatırım ürünleri büyümeye devam etti
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Kripto yatırım ürünleri, Bitcoin ve Ethereum'daki fiyat düşüşlerine rağmen geçen hafta 1,24 milyar dolar yeni yatırım aldı. CoinShares verilerine göre yatırımcılar İran krizi ve korku endeksinin yükselişine rağmen güçlü ilgi göstermeye devam ediyor. Toplam ETP varlıkları 176,3 milyar dolara ulaşırken, yılbaşından bu yana girişler 15,1 milyar dolarla rekor kırdı.

Kripto para piyasalarındaki volatilite ortamında kurumsal yatırımcıların güveni sarsılmıyor. Bitcoin fiyatının 108.800 dolardan 103.000 dolara gerilediği haftada, Bitcoin ETP'leri tek başına 1,1 milyar dolar giriş kaydetti. Bu durum, profesyonel yatırımcıların piyasa düşüşlerini satın alma fırsatı gördüğünü ortaya koyuyor.

Bitcoin Düşerken Yatırımcılar ETP'lere 1,24 Milyar Dolar Aktardı

CoinShares'in pazartesi günü yayınladığı haftalık raporu, kripto ETP piyasasının direncini gözler önüne seriyor. Araştırma başkanı James Butterfill, Bitcoin ETP'lerindeki sürekli girişlerin yatırımcıların "zayıflıkta satın alma" stratejisini benimsediğini gösterdiğini belirtti.

Araştırma başkanının belirttiği kritik nokta, Bitcoin'e karşı düşüş bekleyen yatırım ürünlerinden 1,4 milyon dolarlık para çekiminin gerçekleşmesi oldu. Bu gelişme, yatırımcıların Bitcoin'in düşüş beklentilerinden uzaklaştığını işaret ediyor.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, geçen ay boyunca "Açgözlülük" seviyesini koruduktan sonra pazar günü "Korku"ya geriledi. Endeks pazartesi günü hafifçe toparlanarak "Nötr" seviyesine döndü. Bu psikolojik göstergenin değişmesine rağmen ETP girişleri güçlü kalmaya devam etti.

Haftanın ikinci yarısında ETP duyarlılığının soğumasında ve İran çatışmasına dair raporların etkili olduğu değerlendiriliyor. Jeopolitik gerginliklere rağmen bir önceki işlem haftasında hem kripto ETP'leri hem de spot kripto fiyatları güçlü performans sergiledi.

Toplam yönetim altındaki varlıkların 175,9 milyar dolardan 176,3 milyar dolara yükselmesi, kripto ETP piyasasının yükseliş hızını koruduğunu gösteriyor. Yılbaşından bu yana kaydedilen 15,1 milyar dolarlık toplam giriş, kripto yatırım ürünlerine olan kurumsal talebin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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