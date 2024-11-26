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Piyasa çalkalanıyor, bu altcoin'ler yükseliyor!

Piyasa çalkalanıyor, bu altcoin'ler yükseliyor!
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Son 24 saatte kripto para piyasasında ciddi bir düşüş yaşandı ve toplam piyasa değerinden 8 milyar dolar silindi. Ancak, genel düşüşe rağmen bazı altcoin'ler ters bir hareket sergileyerek yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine (ATH) ulaştı. İşte o coinler...

Just a Chill Guy (CHILLGUY)

İnternetin popüler bir karakterine dayanan meme coin Just a Chill Guy (CHILLGUY), 15 Kasım'da piyasaya sürülmesinden bu yana değerini hızla artırdı. Altcoin, Asya piyasalarının erken saatlerinde 0,58 dolarla yeni bir ATH belirledi. Ancak şu anda 0,47 dolardan işlem görüyor ve zirve fiyatından yüzde 18 gerilemiş durumda.

25 Kasım'da Nansen adlı bir zincir analitik platformu, CHILLGUY'un son 24 saat içinde 108.450 dolar net akış kaydettiğini açıkladı. Bu, kurumsal ve büyük çaplı yatırımcıların alımlarını artırdığını gösteriyor. Eğer bu trend devam ederse, CHILLGUY yeniden ATH seviyesini görebilir. Ancak satış dalgası gelirse, fiyatın 0,40 doların altına düşme riski bulunuyor.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Yapay zeka ajanlarının oluşturulması ve kazanca dönüştürülmesi için merkeziyetsiz bir platform olan Virtuals Protocol'ün (VIRTUAL) yerel token'ı, bugün 0,71 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şu anda 0,65 dolardan işlem gören token, zirveden yüzde 8 oranında bir düzeltme yaşadı.

VIRTUAL'ün fiyat artışı, piyasanın reel talebiyle destekleniyor. Token'ın Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu an 69,48 seviyesinde. RSI, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunu ölçen bir indikatördür. 70'in üzeri, varlığın aşırı alındığını ve bir düzeltmenin gelebileceğini işaret ederken, 30'un altı aşırı satımı ve potansiyel fiyat toparlanmasını ifade eder.

69,48 seviyesindeki RSI, alım baskısının satışlardan fazla olduğunu gösteriyor. Bu durum devam ederse, VIRTUAL yeniden 0,71 dolara çıkabilir ve bu seviyeyi aşabilir. Ancak, kâr satışlarının başlaması halinde fiyatın 0,57 dolara kadar gerilemesi olası.

Aixbt by Virtuals (AIXBT)

AIXBT, gün içinde yüzde 75 artış kaydederek 0,09 dolarla yeni bir ATH seviyesine ulaştı. Şu anda 0,08 dolardan işlem gören token'ın son 24 saatlik işlem hacmi 6,05 milyon dolara çıkarak %487'lik bir sıçrama yaptı.

Bir varlığın fiyatı işlem hacmiyle birlikte artıyorsa, bu durum piyasa ilgisinin yüksek olduğunu ve fiyat artışının güçlü bir alım dalgasıyla desteklendiğini gösterir. Bu da yükseliş hareketinin sürdürülebilir olabileceğini işaret eder.

Eğer AIXBT'nin bu yükseliş momentumu devam ederse, fiyat yeniden 0,09 doları görebilir. Ancak, satışların başlaması durumunda 0,07 dolara doğru bir düşüş yaşanabilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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