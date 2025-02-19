PI coin Binance'te listelenecek mi? Oylamanın ilk sonuçları geldi!

PI coin Binance'te listelenecek mi? Oylamanın ilk sonuçları geldi!
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Binance PI Token'ın listelenmesi konusunda topluluğa danışıyor. Kullanıcıların yüzde 85'i şu ana kadar "Evet" oyu verdi. Oylama 27 Şubat'a kadar devam edecek ve yalnızca belirli kriterleri sağlayan kullanıcılar oy kullanabilecek. Peki, PI token gerçekten Binance'te listelenecek mi?

PI coin Binance'te listelenecek mi?

Mobil cihazlardan madencilik yapılabildiğini iddia eden ve kripto dünyasında tartışmalara konu olan Pi Network, son dönemde en çok konuşulan projelerden biri haline geldi. Bunun başlıca sebebi, ekibin 20 Şubat'ta Open Network'ü başlatma sözü vermesi oldu.

Eğer proje bu sözünü yerine getirirse, PI token halka açık hale gelecek ve borsalar bu varlığı listeleyebilecek. Şu ana kadar OKX, Bitget, MEXC ve birkaç başka borsa, PI ticaretini başlatma planlarını duyurdu.

Kripto topluluğunda, Binance'in de bu trende katılabileceği konuşuluyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası, günlerce bu konuda sessiz kaldıktan sonra nihayet topluluğa bir oylama sundu. Binance, PI token'ın listelenip listelenmeyeceğine kullanıcıların karar vermesini istedi.

Binance tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Topluluğumuzda Pi Network hakkında oldukça hareketli tartışmalar yaşandığını gördük. Kullanıcılarımızın sesini duyurabilmesi için bir Topluluk Oylaması başlatıyoruz. Kullanıcıları, Binance Square Official'daki resmi gönderi altında 'PI Binance'te listelenmeli mi?' sorusuna yanıt vermeye davet ediyoruz.

Binance, oylamanın 27 Şubat'a kadar devam edeceğini ve sadece hesaplarında en az 5 dolar değerinde varlık bulunduran doğrulanmış kullanıcıların oy kullanabileceğini belirtti.

Yapılan incelemeye göre, şu ana kadar oy verenlerin yaklaşık yüzde 85'i "Evet" seçeneğini tercih etti.

PI coin fiyatı ne olabilir?

PI token'ın listelenmesi halinde fiyatının ne olacağı konusunda çeşitli tahminler ortaya atıldı. Bazı piyasa katılımcıları fiyatın sadece birkaç cent olacağını düşünürken, bazıları oldukça iyimser tahminlerde bulundu.

X kullanıcısı Damiano.L, PI'nin 61 dolara ulaşabileceğini öngörürken, PiWhales ise fiyatın 314.159 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini iddia etti. Bu rakam, matematikteki π (Pi) ? 3.14159 sayısına atıfta bulunuyor.

Ancak, PI token'ın toplam arzının 100 milyar olduğu göz önüne alındığında, fiyatın 314 doların üzerine çıkması için piyasa değerinin 31 trilyon doları aşması gerekecek. Şu anda kripto piyasasının toplam değeri 3.3 trilyon doların altında olduğu için böyle bir senaryonun gerçekleşmesi oldukça düşük bir ihtimal olarak görünüyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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