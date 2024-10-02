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PayPal ve MoonPay iş birliği PYUSD kullanımını yaygınlaştırıyor

PayPal ve MoonPay iş birliği PYUSD kullanımını yaygınlaştırıyor
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Ödeme devi PayPal'in stablecoini PYUSD, MoonPay platformunda Kanada hariç tüm desteklenen ülkelerde satın alınabilir hale geldi. Bu hamle, PYUSD'nin küresel ödeme sistemlerindeki rolünü güçlendirirken kripto para dünyasında yeni bir dönemi işaret ediyor.

Finans devlerinin kripto para dünyasına entegrasyonu hız kazanıyor. PayPal'ın Paxos Trust Company ile iş birliği sonucu ortaya çıkan PYUSD, MoonPay üzerinden global bir erişime kavuştu. Bu gelişme, geleneksel finans ile kripto ekosistemi arasındaki köprülerin güçlendiğini gösteriyor.

Fintech Devlerinin Stablecoin Yarışı Kızışıyor

MoonPay, PayPal'ın dolar sabitli stablecoini PYUSD'yi platformuna ekleyerek kripto ödemeler alanında çığır açıyor. Kanada dışındaki tüm desteklenen ülkelerde erişilebilir olan PYUSD, dijital varlıkların ana akım finansa entegrasyonunu hızlandırıyor. Bu hamle, iki şirketin Mayıs 2024'te duyurduğu stratejik iş birliğinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

PYUSD, dolara çevrilebilir ve ödemelere odaklı bir stablecoin olarak öne çıkıyor. Raporlanana göre yüzde 100 ABD doları mevduatları, kısa vadeli ABD Hazine bonoları ve benzer nakit eşdeğerleriyle desteklenen PYUSD, güvenilir bir dijital varlık olarak konumlandırılıyor. Bu özelliği, PYUSD'yi günlük finansal işlemler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

PayPal hamlesi, büyük finansal hizmet şirketlerinin kripto para sektörüne olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Fintech devleri Robinhood ve Revolut'un da benzer adımlar atmakla ilgilendiği söyleniyor. Bu gelişmeler, stablecoinlerin gelecekte oynayacağı rolün önemini vurguluyor.

PYUSD'nin MoonPay'de listelenmesi, kripto para dünyası ile geleneksel finans arasındaki sınırların bulanıklaştığını gösteriyor. Bu entegrasyon, stablecoinlerin günlük finansal işlemlerde sahip olduğu potansiyeli ortaya koymaktadır. Kripto paraların yalnızca bir yatırım aracı olmakla kalmayıp pratik bir ödeme yöntemi olarak da kullanılabileceklerini göstermektedir.

PayPal, geçen ayın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurumsal müşterilerine kripto para birimlerini satın alma, satma, tutma ve transfer etme imkanı sağlama planlarını duyurdu. Bu gelişme, şirketin kripto para alanındaki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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