PayPal ticari hesaplar için kripto işlemlerini genişletiyor

ABD'deki ticari hesap sahipleri, PayPal'ın yeni hizmeti sayesinde artık kripto para birimlerini satın alabilir, satabilir, saklayabilir ve transfer edebilirler. Bu yenilik, dijital varlıkların kullanımını genişletiyor ve işletmelerin kripto ekonomisine entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Özellikle New York dışındaki işletmeler için geçerli olan bu hizmet, ticari kullanıcıların dijital varlık alanında daha aktif rol almasını sağlamayı hedefliyor.

Ticari Hesapların Kripto Benimsemesini Artırmak İçin PayPal'dan Önemli Hamle

Ödeme devi PayPal, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ticari müşterilerine yönelik hizmet yelpazesini genişletiyor. Şirket, bu kullanıcıların kripto para birimleriyle daha kapsamlı işlemler gerçekleştirebilmesine olanak tanıyan yeni bir uygulama başlattığını duyurdu.

Bu yenilikçi adımla birlikte, ABD'li ticari hesap sahipleri artık PayPal üzerinden kripto para alım-satımı yapabilecek, bu dijital varlıkları hesaplarında tutabilecek ve transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamada, New York Eyaleti'ndeki ticari kullanıcıların şimdilik bu hizmetten faydalanamayacağı belirtildi.

PayPal, bu hamleyle dijital varlık pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. PayPal'ın kripto para alanındaki atılımları 2020 yılında başlamıştı. O dönemde kullanıcılarına dijital varlık saklama imkânı sunan şirket, geçtiğimiz yıl ise Ethereum ve Solana Blockchain ağları üzerinde işlem gören, dolara sabitlenen bir sabit kripto para (stablecoin) piyasaya sürmüştü. Son piyasa verilerine göre PayPal'ın PYUSD isimli stablecoini şu anda yaklaşık 350 milyon dolar civarında seyrediyor.

PayPal'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Jose Fernandez da Ponte, konuyla ilgili açıklamasında, "Bireysel kullanıcılarımıza sunduğumuz kripto para hizmetleri sayesinde, müşterilerimizin bu varlıkları nasıl değerlendirmek istediklerini daha iyi kavradık. İş sahiplerinin de benzer işlevlere erişim talepleri giderek artıyordu. Bu yeni uygulamamızla, işletmelerin dijital para birimleriyle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca ticari kullanıcıların kripto paralarını desteklenen dış adreslere gönderebileceklerini ve uyumlu üçüncü taraf cüzdanlarından token alabileceklerini de duyurdu. Bu gelişmeler, PayPal'ın dijital finans dünyasındaki etkinliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.