PayPal stablecoini PYUSD LayerZero ile güçleniyor

Finans dünyasının önde gelen şirketlerinden PayPal, stablecoin PYUSD için önemli bir teknolojik bir güncelleme yaptı. LayerZero'nun OFT standardını kullanan bu entegrasyon, kullanıcılara farklı Blockchain ağları arasında daha verimli bir transfer deneyimi sunmayı planlıyor.

Zincirler Arası Transfer Teknolojisinde Yeni Dönem

Yapılan açıklamada, PayPal'ın ABD dolarına endeksli stablecoini PYUSD için önemli güncellemeleri açıklandı. LayerZero teknolojisinin entegrasyonu ile PYUSD, Ethereum ve Solana Blockchain ağları arasında daha hızlı ve güvenli transferler gerçekleştirebilecek.

PayPal'ın Blockchain, kripto para ve dijital paralar kıdemli başkan yardımcısı Jose Fernandez da Ponte, teknolojik yeniliğin PYUSD sahipleri için önemli avantajlar getireceğini belirtti. LayerZero Labs'in CEO'su Bryan Pellegrino ise OFT standardının stablecoinler için yeni bir karşılıklı çalışabilirlik seviyesi oluşturduğunu söyledi.

Verilere göre Ethereum üzerindeki PYUSD piyasa değeri son aylarda 350 milyon dolar seviyesinde seyrederken, Solana üzerindeki arz Ağustos ayından bu yana önemli bir düşüş gösterdi. Dune Analytics verilerine göre Solana'daki PYUSD arzı 660 milyon dolardan 186 milyon dolara geriledi.