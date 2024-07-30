PayPal stablecoin piyasasında yükselmeye devam ediyor

PayPal'ın Solana üzerinde başlattığı PYUSD stablecoin'i, piyasada dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor. Ethereum tabanlı PYUSD'nin hakimiyetine meydan okuyan bu yeni giriş, Blockchain teknolojisindeki verimlilik ve hızın altını çiziyor. Merkezi olmayan borsaların desteğiyle, Solana Blockchain ağındaki PYUSD, kısa sürede büyük bir pazar payı kazanmayı başardı.

Ethereum ve Solana Karşı Karşıya

PayPal'ın Solana Blockchain ağında çıkardığı yeni stablecoin, kısa sürede büyük ilgi gördü. Ethereum'daki muadiliyle arasındaki fark hızla kapanıyor.

Solana Vakfı'ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Solana tabanlı PYUSD'nin toplam arzı 240 milyon dolara ulaştı. Bu rakam piyasa verilerine göre Ethereum ağındaki PYUSD'nin 348 milyon dolarlık arzıyla kıyaslandığında oldukça dikkat çekici.

Ethereum'daki PYUSD'nin piyasaya sürülmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen, Solana'daki yeni ürün hızlı bir şekilde pazar payını artırıyor. Bu durum, Solana ağının etkinliğini ve sağlam altyapısını gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Solana Vakfı Ödemeler Direktörü Sheraz Shere, bu gelişmenin Solana ağının gücünü kanıtladığını vurguladı. Shere ayrıca, Solana ekosisteminde faaliyet gösteren Jupiter ve Orca gibi merkeziyetsiz borsaların, yeni stablecoin'in büyümesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Bununla birlikte PYUSD ve diğer Solana tabanlı stablecoinler, küresel stablecoin pazarında hala küçük bir paya sahip. Piyasa değeri bakımından lider konumda bulunan Tether'in USDT'si ve Circle'ın USDC'si gibi büyük oyuncular, ağırlıklı olarak Ethereum ve Tron Blockchain ağlarını tercih ediyor. Son verilere göre USDT'nin piyasa değeri 120 milyar dolar civarındayken, USDC 36 milyar dolarlık bir değere ulaşmış durumda.