PayPal'ın kripto para hamlesi beklenmedik engelle karşılaştı

Fintech devi PayPal'ın kripto para dünyasına iddialı hamlesi, beklenmedik bir engelle karşılaştı. Ağustos 2023'te Ethereum üzerinde başlayan, Mayıs 2024'te Solana'ya genişleyen PYUSD projesi, başlangıçtaki hızlı büyümesini devam ettiremedi. DragonFly Capital yönetici ortağı Haseeb Qureshi'nin deyimiyle "PYUSD dolaşım arzı tamamen geri döndü." Bu geri dönüş, kripto para dünyasında stablecoinlerin rolü ve geleceği hakkında yeni soruları gündeme getiriyor.

PayPal'ın Stablecoin Stratejisinde Yeni Dönem

PYUSD, Ağustos sonunda dördüncü en büyük stablecoin ünvanını elde etmişti. Ancak son gelişmeler, bu başarının kısa ömürlü olabileceğini gösteriyor. Şu anda 618 milyon dolarlık piyasa değeriyle dokuzuncu sıraya gerileyen PYUSD, stablecoin piyasasındaki rekabetin ne kadar sert olduğunu kanıtlıyor.

Düşüşün ana nedenleri arasında, Solana Blockchain ağı üzerindeki arzın azalması ve Kamino Finance'ın sunduğu teşviklerin düşmesi yer alıyor. Kamino Finance, PYUSD yatırımcılarına cömert getiriler vaat etmişti. Ancak son haftalarda, bu platformdaki PYUSD mevduatlarına ödenen getiri yaklaşık yüzde 17'den yüzde 7'nin altına düştü.

Bu gerileme, yalnızca PayPal için değil, tüm stablecoin ekosistemi için önemli sonuçlar doğurabilir. PYUSD'nin ı başarısı, diğer fintech şirketlerinin stablecoin piyasasına girme planlarını etkileyebilir.

Bununla birlikte, PayPal bu gerilemeyi tersine çevirmek için uğraşıyor. Şirket, PYUSD'nin kullanım alanlarını genişletmeye ve yeni ortaklıklar kurmaya odaklanıyor. Bu hamleler, PYUSD'nin geleceğini belirleyecek.