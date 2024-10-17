Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

PayPal'ın kripto para hamlesi beklenmedik engelle karşılaştı

PayPal'ın kripto para hamlesi beklenmedik engelle karşılaştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PayPal stablecoini PYUSD, son altı haftada piyasa değerinin yüzde 40'ını kaybetti. 1 milyar doları aşan zirve noktasından 618 milyon dolara gerileyen PYUSD, Solana Blockchain ağındaki arz düşüşü ve azalan getiri fırsatlarıyla mücadele ediyor.

Fintech devi PayPal'ın kripto para dünyasına iddialı hamlesi, beklenmedik bir engelle karşılaştı. Ağustos 2023'te Ethereum üzerinde başlayan, Mayıs 2024'te Solana'ya genişleyen PYUSD projesi, başlangıçtaki hızlı büyümesini devam ettiremedi. DragonFly Capital yönetici ortağı Haseeb Qureshi'nin deyimiyle "PYUSD dolaşım arzı tamamen geri döndü." Bu geri dönüş, kripto para dünyasında stablecoinlerin rolü ve geleceği hakkında yeni soruları gündeme getiriyor.

PayPal'ın Stablecoin Stratejisinde Yeni Dönem

PYUSD, Ağustos sonunda dördüncü en büyük stablecoin ünvanını elde etmişti. Ancak son gelişmeler, bu başarının kısa ömürlü olabileceğini gösteriyor. Şu anda 618 milyon dolarlık piyasa değeriyle dokuzuncu sıraya gerileyen PYUSD, stablecoin piyasasındaki rekabetin ne kadar sert olduğunu kanıtlıyor.

Düşüşün ana nedenleri arasında, Solana Blockchain ağı üzerindeki arzın azalması ve Kamino Finance'ın sunduğu teşviklerin düşmesi yer alıyor. Kamino Finance, PYUSD yatırımcılarına cömert getiriler vaat etmişti. Ancak son haftalarda, bu platformdaki PYUSD mevduatlarına ödenen getiri yaklaşık yüzde 17'den yüzde 7'nin altına düştü.

Bu gerileme, yalnızca PayPal için değil, tüm stablecoin ekosistemi için önemli sonuçlar doğurabilir. PYUSD'nin ı başarısı, diğer fintech şirketlerinin stablecoin piyasasına girme planlarını etkileyebilir.

Bununla birlikte, PayPal bu gerilemeyi tersine çevirmek için uğraşıyor. Şirket, PYUSD'nin kullanım alanlarını genişletmeye ve yeni ortaklıklar kurmaya odaklanıyor. Bu hamleler, PYUSD'nin geleceğini belirleyecek.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Ethereum Solana

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

 Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

 Kara kış geldi, sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Kara kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek
Kredi kartı ve kredi borçlarında yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor

Kredi kartı borçlarında yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Dünya Astsubaylar Günü ile ilgili güzel sözler… Semih Çelik'in hastane raporları Nevşehir hava durumu 17 Ekim | Bugün Nevşehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu! Kayseri hava durumu 17 Ekim | Bugün Kayseri'ye kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu! 17 Ekim Trabzon hava durumu | Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (17 Ekim) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki Liam Payne neden intihar etti? Konya hava durumu 17 Ekim | Bugün Konya'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Konya'da 15 günlük hava durumu! Liam Payne kaç yaşındaydı? Az önce deprem mi oldu? 17 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! TBMM personel alımı başvuruları başladı mı? TBMM personel alımı başvuru şartları nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.