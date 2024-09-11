PayPal Blockchain alanında genişliyor

Blockchain teknolojisi, günlük finansal işlemlere entegre olmaya devam ediyor. Kripto para transferleri, PayPal ve Venmo'nun Ethereum Name Service (ENS) entegrasyonu ile yeni bir boyut kazanıyor. ENS, uzun ve karmaşık cüzdan adreslerini basit ve anlaşılır isimlere dönüştürerek kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Bu gelişme, kripto para kullanımını yaygınlaştırma potansiyeli taşırken aynı zamanda Blockchain teknolojisinin günlük finansal işlemlere entegrasyonunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Blockchain Teknolojisi Ödeme Devlerini Dönüştürüyor

ENS Labs yaptığı açıklamada PayPal ve Venmo platformlarının artık Ethereum tabanlı merkezi olmayan isimlendirme sistemi ENS'i desteklediğini duyurdu. Bu entegrasyon, kripto para kullanıcılarının hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni özellik sayesinde, PayPal ve Venmo kullanıcıları kripto para gönderirken alıcının ENS adını doğrudan arama alanına girebilecek. Platformlar, otomatik olarak bu ENS adına bağlı cüzdan adresini tespit edecek. Bu işlevsellik, ilk etapta ABD'deki kullanıcılara sunulacak.

ENS Labs, bu entegrasyonun PayPal ve Venmo üzerinden yapılan kripto işlemlerinde hata riskini azaltacağını ve kullanıcıların cüzdan adreslerini yönetmesini kolaylaştıracağını belirtti. Daha önce kullanıcılar, dış cüzdanlara fon aktarmak için uzun ve karmaşık adresleri elle girmek, yapıştırmak veya QR kodlarını taramak zorundaydı.

ENS Labs İş Geliştirme Direktörü Marta Cura, konuyla ilgili açıklamada "PayPal ve Venmo ile çalışmak, hem kripto alanına yeni giren kişilere hem de Web2 ödeme platformlarının aşinalığını tercih edenlere ulaşmamızı sağlıyor. ENS'i hâlihazırda bildikleri ve güvendikleri platformlara getirerek, geleneksel bir Web2 ortamında merkezi olmayan finans ile etkileşime geçmelerini kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı. 2017 yılında bir Ethereum hibesi ile kurulan ENS, açıklamaya göre zincir üzerinde 2 milyondan fazla, zincir dışında ise 4 milyondan fazla kayıtlı isme sahip. PayPal ve Venmo ise 2021 yılından beri kripto para birimlerini destekliyor.

Bu gelişme, kripto para dünyasının geleneksel finans platformlarıyla entegrasyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. ENS'in yaygın kullanımı, kripto ödemelerini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirerek, dijital varlıkların günlük hayatta kullanımını artırma potansiyeline sahip.

Kripto para sektörü hızla gelişirken geleneksel finans kurumlarının da bu alana adapte olma çabaları artıyor. PayPal ve Venmo'nun ENS entegrasyonu, bu adaptasyon sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

ENS'in PayPal ve Venmo gibi popüler ödeme platformlarında kullanılmaya başlanması, Blockchain teknolojisinin ana akım yolunda ilerleyişini hızlandırabilir. Bu durum aynı zamanda kripto para birimlerinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesine de katkı sağlayabilir. Bu gelişme, dijital varlıkların günlük finansal işlemlerde daha fazla yer almasının önünü açarak Blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunabilir.