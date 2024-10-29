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Paxos yöneticisinden stablecoin çağrısı

Paxos yöneticisinden stablecoin çağrısı
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Paxos CEO'su Charles Cascarilla'nın açık mektubu, stablecoinlerin ABD dolarının küresel üstünlüğünü nasıl sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Açıklamasında, Blockchain teknolojisinin finansal hizmetlere erişimi nasıl kolaylaştırabileceğini ve geleneksel finans sistemlerinin verimsizliklerini nasıl giderilebileceğini anlatıyor. Bu çağrı, Amerikan başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla özellikle önem kazanıyor.

Paxos CEO'su Charles Cascarilla, Amerika'nın başkan adaylarına stablecoinlerin ABD dolarının global liderlikteki yerini korumasında kritik rol oynayacağı yönünde çağrıda bulundu. Cascarilla'nın mektubu, finansal sistemde devrim yaratacak Blockchain ve stablecoin teknolojilerinin benimsenmesinin önemini vurguluyor. Bu çağrı, Amerikan başkanlık seçimlerinden bir hafta önce gelmesiyle kripto yatırımcılarının dikkatini çekiyor.

Paxos CEO'sundan ABD Başkan Adaylarına Stablecoin Çağrısı

Finans teknolojileri alanında öncü şirketlerden Paxos'un CEO'su Charles Cascarilla, Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri öncesinde adaylara yönelik dikkat çekici bir açık mektup yayımladı. Cascarilla, mektubunda ABD dolarının küresel hakimiyetini koruyabilmesi için stablecoin teknolojisinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Mevcut finansal sistemin yetersizliklerine değinen Cascarilla, geleneksel bankacılık yapısının hantal ve verimsiz işleyişinin Amerika'nın rekabet gücünü zayıflattığını belirtti. Teknoloji ve internet alanındaki gelişmelerin ekonomiyi canlandırdığını hatırlatan deneyimli CEO, finans sektörünün bu değişime ayak uyduramadığının altını çizdi.

Finansal kapsayıcılık konusuna da değinen Cascarilla, Amerika'da nüfusun yüzde 20'sinin, dünya genelinde ise yüzde 40'ının temel bankacılık hizmetlerine erişimde güçlük yaşadığını aktardı. Cascarilla, Blockchain teknolojisinin özellikle finansal altyapının yetersiz olduğu bölgelerde bu soruna çözüm sunabileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği (MiCA) ile kripto para düzenlemelerinde öne geçtiği belirtilirken Tether'in CEO'su Paolo Ardoino'dan dikkat çekici bir uyarı geldi. Ardoino, MiCA kapsamında stablecoinler için öngörülen zorunlu banka rezervi uygulamasının, olası banka iflasları durumunda risk oluşturabileceğini dile getirdi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği Kripto Para Blockchain Finans CEO

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