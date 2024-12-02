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Oyun devinden dikkat çeken Bitcoin hamlesi

Oyun devinden dikkat çeken Bitcoin hamlesi
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Hong Kong merkezli önde gelen oyun şirketleri arasında yer alan Boyaa Interactive, sahip olduğu 14.200 Ethereum'u 515 Bitcoin ile takas ederek kripto varlık portföyünü güçlendirdi. Bu takasla birlikte şirketin Bitcoin varlıkları 3.183'e yükseldi.

Hong Kong merkezli oyun devi Boyaa Interactive, kripto para stratejileri kapsamında büyük bir hamle yaptı. Şirket, 49 milyon dolar değerindeki Ethereum varlıklarını Bitcoin'e çevirerek sahip olduğu kripto para varlıklarını artırdı. Bu stratejik değişiklik, şirketin Bitcoin rezervlerini genişletme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Geleneksel Şirketlerin Bitcoin İlgisi Artıyor

Hong Kong merkezli oyun şirketi Boyaa Interactive International, hazine varlıklarını güçlendirmek amacıyla dikkat çekici bir kripto para değişimi gerçekleştirdi. Şirket tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre 14.200 Ethereum'u satarak karşılığında 515 Bitcoin alındığı belirtildi. Bu işlemin toplam değeri yaklaşık 49 milyon dolar olarak açıklandı.

Çevrimiçi kart ve masa oyunları sektörünün önde gelen isimlerinden Boyaa'nın Bitcoin varlığı, bu alımla birlikte Eylül ayı sonundaki 2.635 seviyesinden 3.183'e yükseldi. Piyasa verilerine göre şirketin elindeki Bitcoin'lerin güncel piyasa değeri 310,7 milyon dolara ulaştı.

Şirket yetkilileri, Bitcoin yatırımlarının ve rezerv artırımının stratejik öneme sahip olduğunu vurgularken, yönetim kurulu Ethereum'dan Bitcoin'e geçiş kararının piyasa koşulları ve uzun vadeli hedefler gözetilerek alındığını bildirdi.

Boyaa'nın 21 Kasım'da kamuoyuyla paylaştığı üçüncü çeyrek mali raporunda, hazine varlıkları arasında 2.635 Bitcoin ve 15.388 Ethereum bulunuyordu. Son iki haftada Bitcoin'in değeri yüzde 6 artışla 96.000 doların üzerine çıkarken, Ethereum da yüzde 18,3'lük yükselişle 3.669 dolar seviyesine ulaştı.

Kripto para yatırımlarına 2023'ün Kasım ayında başlayan Boyaa, yönetim kurulu kararıyla Bitcoin, Ethereum ve stablecoinler için 100 milyon dolarlık bir bütçe ayırmıştı. Şirketin hisse değeri geçen yıl yüzde 874 artarak 0,68 dolara yükseldi. Ancak bu rakam, şirketin tarihindeki en yüksek değer olan 1,81 doların altında seyrediyor.

Kripto para piyasasında kurumsal yatırımlar hız kazanırken, MicroStrategy 25 Kasım'da 55.000 Bitcoin daha satın aldığını duyurdu. Bununla birlikte Rumble, Semler Scientific ve Genius Group gibi şirketler de Kasım ayı içerisinde Bitcoin alımı gerçekleştirdi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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