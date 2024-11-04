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OSL Group kripto para alanında büyümeye devam ediyor

OSL Group kripto para alanında büyümeye devam ediyor
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Haberler
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Hong Kong merkezli OSL Group, Japonya'nın lisanslı kripto para borsası CoinBest'in yüzde 81,38'lik hissesini satın alarak Asya'daki etkisini artırıyor. Bu satın alma, şirketin yenilikçi ürün ve hizmetler sunma hedefini desteklerken, bölgesel kripto piyasalarındaki büyümesine de ivme kazandırıyor.

Hong Kong merkezli OSL Group, Japonya'nın lisanslı kripto para borsası CoinBest'in çoğunluk hissesini satın alarak Asya kripto piyasasındaki varlığını güçlendiriyor. Bu stratejik hamle, şirketin inovasyon ve küresel rekabet alanındaki hedeflerini genişletiyor ve Japon pazarında önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

OSL Group Japonya Pazarındaki Stratejik Yatırımı

Japonya kripto para pazarı şirketlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hong Kong merkezli teknoloji şirketi OSL Group, Japon Finansal Hizmetler Ajansı'ndan (FSA) lisanslı kripto para borsası CoinBest'in çoğunluk hissesini bünyesine kattı. Gün içinde kamuoyuna duyurulan anlaşma kapsamında şirket, CoinBest'in yüzde 81,38'lik hissesinin yeni sahibi oldu.

Asya-Pasifik bölgesindeki etkinliğini artırmayı hedefleyen OSL Group, bu stratejik hamleyle Japonya'nın 5 milyon aktif kripto hesabına sahip dinamik pazarına giriş yaptı. Şirket, satın alma işlemiyle birlikte yeni ürün ve hizmet geliştirme, sektörel iş birlikleri kurma ve küresel ticaret hacmini yükseltme konularında önemli adımlar atmayı planlıyor.

OSL Group'un yatırımdan sorumlu üst düzey yöneticisi Ivan Wong, gerçekleştirdikleri satın almanın şirketin rekabet gücünü artıracağını belirtti. Wong, Japon pazarından edinilecek deneyim ve teknolojik bilgi birikiminin şirketin gelecek hedefleri açısından önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Bu gelişme, Japonya'nın kripto para piyasalarına yönelik düzenlemeleri gözden geçirdiği bir döneme denk geldi. Ülkedeki finans kuruluşları, hükümetin Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerine odaklanması gerektiğini savunuyor. Ayrıca kripto para kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin yeni düzenlemeler gündemde yer alıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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