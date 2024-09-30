Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Onyx protokolünden radikal dönüşüm hamlesi

Onyx protokolünden radikal dönüşüm hamlesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü Onyx, 3.8 milyon dolarlık bir güvenlik açığı saldırısının ardından kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Topluluk oylamasıyla onaylanan plan, Ethereum tabanlı borç verme piyasasının kapatılmasını ve Onyx Core'un yeniden başlatılmasını içeriyor. Bu hamle, protokolün güvenliğini artırma ve yönetişimi güçlendirme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Kripto para dünyasında güvenlik açıkları ve saldırılar, projelerin dayanıklılığını test ediyor. Onyx'in yaşadığı son olay, bu zorlu testlerden biriydi. Ancak protokolün hızlı tepkisi ve topluluğun desteği, krizin nasıl bir fırsata dönüştürülebileceğini gösteriyor. Bu süreç, DeFi projelerinin esnekliğini ve topluluk yönetişiminin gücünü gözler önüne seriyor.

Onyx Core Yeniden Yapılanma Planını Duyurdu

Onyx protokolü, 27 Eylül'de yaşanan ve 3.8 milyon dolar kayba neden olan güvenlik açığı saldırısının ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. Protokol ekibi, saldırının hemen ardından Onyx İyileştirme Önerisi (OIP)-46'yı sundu. Bu öneri, Onyx'in yol haritasını yeniden şekillendiren kapsamlı değişiklikler içeriyor.

OIP-46, Onyx'in Ethereum tabanlı borç verme piyasasının tamamen kapatılmasını ve borç verenlere "tedarik ettikleri varlıkların 1:1 oranında tam ödenmesini" planlıyor. Bu karar, protokolün güvenlik açıklarını kapatma ve kullanıcıların güvenini yeniden kazanma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Önerinin en dikkat çekici yönlerinden biri, Onyx Core'un birincil ürün olarak yeniden başlatılması. Bu hamle, Onyx'in önceliğini güvenlik ve yönetişime kaydırma niyetini vurguluyor. Protokol ekibi, Onyx Core için yenilenmiş bir teknik rapor yayınlayacaklarını duyurdu.

Yeniden yapılanma planı, Onyx Protokolü'nün Onyx Core üzerinde kapalı uçlu bir borç verme protokolü olarak çalıştırılmasını da kapsıyor. Bu değişiklik, kullanıcılara NFT'leri, gerçek dünya varlıklarını (RWA) ve kripto varlıklarını sarmalama imkanı tanıyacak.

Onyx'e yapılan saldırı, kripto dünyasında sıkça karşılaşılan güvenlik sorunlarına dikkat çekiyor. Saldırgan, bir NFTLiquidation sözleşmesini istismar ederek kendi kendine tasfiye ödül miktarını arttırmayı başardı. Blockchain güvenlik firması PeckShield, bu güvenlik açığının daha önce de Onyx'e karşı kullanıldığını belirtti.

OIP-46 önerisi, 29 Eylül'de Onyx topluluğu üyelerinin tam desteğini aldı. Öneriye karşı hiçbir oy kullanılmadı ve 1 Ekim'de uygulamaya konulması planlandı. Bu hızlı ve oy birliğiyle alınan karar, Onyx topluluğunun projenin geleceğine olan inancını ve güvenini gösteriyor.

Onyx'in bu krizi yönetme şekli, DeFi protokollerinin güvenlik açıklarına karşı nasıl önlem alabilecekleri ve kriz anında nasıl hareket edebilecekleri konusunda önemli dersler sunuyor. Topluluk yönetişimi, şeffaflık ve hızlı aksiyon alma gibi faktörler, Onyx'in bu zorlu süreci aşmasında kilit rol oynadı.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Ethereum Finans NFT

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir? Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması! AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci kaç yaşında, nereli? Ahmet Zenbilci hesabını neden kapattı? 1 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Yengeç, İkizler, Boğa burcu yorumu! 1 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ahmet Zenbilci oğlu kimdir, Ahmet Zenbilci oğlu ne yaptı? Ahu Tuğba ne zaman öldü? Ahu Tuğba neden, nasıl öldü? Ahmet Zenbilci neden istifa etti? AK Parti Ahmet Zenbilci kimdir? TEKNOFEST KAYIT EKRANI! Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest'e nasıl gidilir, kayıt nasıl yapılır? Akşemsettin hangi görevlerde bulunmuştur? Akbank olayı nedir? Akbank müşterileri dolandırıldı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });