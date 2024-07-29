Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

One Trading Avrupa'da kripto türev piyasası başlatıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda merkezli One Trading, Avrupa Finansal Piyasalar Otoritesi'nden aldığı OTF lisansı ile Avrupa'da kripto türevleri ticareti yapma yetkisi kazandı. Bu gelişme, şirketi Avrupa'da sürekli vadeli işlem ticareti yapabilen tek merkez haline getiriyor.

Hollanda merkezli One Trading, Avrupa Finansal Piyasalar Otoritesi'nden aldığı OTF lisansı ile Avrupa'da kripto türevleri ticareti yapma yetkisi kazandı. Bu gelişme, şirketi Avrupa'da sürekli vadeli işlem ticareti yapabilen tek merkez haline getiriyor ve kripto ticaret alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

One Trading Kripto Türevleriyle Avrupa Piyasasını Şekillendiriyor

Hollanda merkezli dijital varlık platformu One Trading, Avrupa'nın kripto türev piyasasında önemli bir adım attı. Şirket, Hollanda Finansal Piyasalar Otoritesi'nden (AFM) Organize Ticaret Tesisi (OTF) lisansı almayı başardı. Bu gelişmeyle birlikte One Trading, Avrupa Birliği sınırları içerisinde kripto türev ürünleri sunma hakkına kavuşmuş oldu.

Daha önce Bitpanda Pro olarak tanınan platform, bu lisansla birlikte MIFID II düzenlemeleri kapsamında resmi bir ticaret merkezi statüsü kazandı. MIFID II, Avrupa Birliği'nin finans sektöründeki ticaret alanlarını düzenleyen kapsamlı yasal çerçevelerden biri olarak biliniyor.

One Trading, elde ettiği bu lisansla birlikte Avrupa Birliği'nde benzersiz bir konuma yerleşti. Şirket, bölgede sürekli vadeli işlem ticareti yapabilen tek merkez olma özelliğini taşıyor. One Trading aynı zamanda, Avrupa'daki ilk nakit uzlaşmalı sürekli işlem platformu unvanını da elde etti. AFM tarafından yapılan açıklamada, One Trading'in Hollanda'da bu tür bir lisansa sahip olan ilk kripto şirketi olduğu vurgulandı.

One Trading CEO'su Joshua Barraclough, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Avrupa'da henüz düzenlenmemiş bir piyasa olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi ürünlerle başlayarak, yeni düzenlenmiş ürünler sunma ve tüm müşteri grupları için kurumsal seviyede çözümler sağlama konusunda avantajlı bir konumdayız. Bu gelişme, hem dijital varlık hem de geleneksel menkul kıymet ticaretinde önemli bir dönüm noktası olacak ve sektördeki yenilikçi yolculuğumuzun ilk adımını oluşturacak." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Avrupa Birliği Kripto Para Hollanda Ethereum Bitcoin Kripto Para Avrupa Birliği Haberler

İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı

İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Bakmadan Geçme

Eda Erdem hangi takımda oynuyor? Eda Erdem şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Ebrar Karakurt hangi takımda oynuyor? Ebrar Karakurt şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Meliha Diken hangi takımda oynuyor? Meliha Diken şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Derya Cebecioğlu hangi takımda oynuyor? Derya Cebecioğlu şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Kovacic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jose Mourinho'nun liste başında yer alıyordu 29-30 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 29-30 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Başakşehir, Kadıköy 29-30 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bayraklı, Bergama 29-30 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Karataş, Pozantı 29-30 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nurdağı, Oğuzeli 29-30 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Ilgın, Karapınar 29-30 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Muratpaşa, Finike, Kemer 29-30 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! Lamine Yamal'ın sevgilisi kim, adı ne? Yamal'ın sevgilisi Alex Padilla kimdir, kaç yaşında? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Nilüfer 29-30 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!
Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title