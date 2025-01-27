Ocak ayının son haftası takip edilebilecek 5 kripto Airdrop

1. LayerEdge

LayerEdge, katılımcıların hafif düğümler çalıştırarak ve doğrulama işlemleri yaparak EDGE puanları kazanabilecekleri teşvikli bir testnet programı başlattı. 22 Ocak'ta 1. aşaması başlayan program, 28 Ocak'ta sona erecek. Ardından 2. aşama hemen başlayacak ve projenin bir sonraki aşaması gerçekleşecek.

Katılımcılar, her aktif düğüm çalıştırma saniyesi için 1 EDGE puanı kazanabilir ve günlük girişler ile ekosistem görevlerini tamamlayarak ekstra puanlar elde edebilir. Bu airdrop, ağın teşvikli testnet lansmanının hemen ardından geliyor.

LayerEdge, Bitcoin'in ekosistemini geliştiren bir Layer-2 çözümü olup, güvenlik ilkelerini korurken programlanabilirlik ve ölçeklenebilirlik ekliyor. BreakOrbit ve Normie Capital gibi destekçileriyle birlikte, BitVM'yi tanıtarak güveni minimize eden doğrulama ve kanıt toplama işlemleri için sıfır bilgi kanıtlarını (ZKP) kullanıyor.

2. FCHAIN

Zincir içi oyun ve eğlenceye odaklanmış bir Layer-1 blok zinciri olan FCHAIN, RIFT token'ı için airdrop duyurdu. Andreessen Horowitz (A16Z) ve Sequoia Capital gibi risk sermayesi devlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen 29 milyon dolarlık fonlama turu sonrasında FCHAIN, oyun blok zinciri altyapısını devrim niteliğinde değiştirmeyi hedefliyor.

RIFT token dağıtımı şu şekilde bir yapı izliyor:

Topluluk: yüzde 54,8

Hazine ve Ekosistem Büyümesi: yüzde 22,2

Likidite: yüzde 13

Temel Katkı Sağlayanlar: yüzde 10

Bu topluluk odaklı yaklaşım, ekosistem gelişimini ve yönetişimi teşvik ediyor. Erken katılımcıların, resmi web sitesi üzerinden başvuru yaparak bu fırsattan yararlanmaları gerekiyor. Katılım, topluluk etkileşimi, likidite sağlama ve ekosistem katkıları ile sağlanıyor.

3. Fraction AI

Fraction AI, doğal dil komutları ile yapay zeka ajanları oluşturmayı basitleştiriyor. Platform, Ethereum ağına bağlı Sepolia testnet'inde çalışıyor. Ayrıca Borderless Capital ile Foresight Ventures'dan 6 milyon dolar yatırım aldı.

Katılımcılar, AI ajanları oluşturma, savaşlara katılma ve genel platform etkinliği gibi etkileşim ölçütlerine dayalı olarak FRAC token'larıyla ödüllendirilecek. Aktif kullanıcılar, Fractal puanları ve deneyim (XP) kazanarak airdrop tahsisini etkileyebilecek.

Kullanıcılar, rap savaşları ve rekabetçi ajan etkileşimleri gibi yaratıcı etkinlikleri keşfederek, platformun hem AI yeniliği hem de topluluk etkileşimi açısından benzersiz bir karışım sunduğunu görebilirler.

4. ColorPool

Chromia blockchain'iyle güçlendirilen ColorPool, COLOR token'ını yeni ekosistemi aracılığıyla tanıtıyor. Ağ, ticaret, oyun ve varlık yönetimini gas ücreti olmadan birleştiriyor. Proje, Chromia'nın ilişkisel blok zinciri teknolojisini kullanarak, dApp etkileşimleri için kesintisiz bir ortam sağlıyor.

Airdrop'ın önemli özellikleri şunlardır:

Gas Ücreti Yok: Ekosistemdeki işlemler hiçbir blok zinciri gas ücreti almadan gerçekleşir.

Çift Ödüller: CHR token'ları stake ederek ekstra COLOR token'ları kazanabilirsiniz.

Anında Token Likiditesi: Token'lar dağıtıldıktan sonra hemen erişilebilir, vesting süresi yoktur.

COLOR token, yönetişim kararları, sorunsuz işlemler ve aktif kullanıcı teşvikleri için yerel para birimi olarak hizmet etmektedir. Erken katılımcılar, platformun web sitesindeki 'eylemler' bölümünde belirtilen ekosistem aktivitelerine katılarak airdrop'a hak kazanabilirler.

zkFinance

zkFinance, toplamda 20 milyon ZGT token'ı dağıtmayı planlıyor ve her gün 200,000 token verilecek. Katılımcıların, en az 200 dolar karşılık sağlayıp ödünç almaları gerekiyor. Airdrop dağıtımının tahmini tarihi 2025 yılının ilk çeyreği olarak belirlenmiş.

İleri düzey sıfır bilgi teknolojisi üzerine kurulu zkFinance, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları için güvenli, ölçeklenebilir bir platform sunuyor. Airdrop, kullanıcı etkileşimini teşvik ederek projenin büyümesini ve benimsenmesini sağlıyor.