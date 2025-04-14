Nvidia Bitcoin madencilerini yakından ilgilendiren kararını açıkladı

Nvidia, yeni nesil yapay zeka (YZ) çiplerini ve süper bilgisayarlarını ilk kez tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üreteceğini duyurdu. Şirketin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre bu stratejik hamle, artan YZ altyapısı talebini karşılama ve ileri teknoloji üretimini yerelleştirme hedefini yansıtıyor. Bu gelişme, tesislerini YZ ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için yeniden yapılandıran kripto madencileri için de önemli sonuçlar doğurabilir.

Yeni Karar Bitcoin Madencilerine Yarayabilir

Nvidia, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yapay zeka altyapısına yönelik artan talep ve stratejik yerelleştirme çabaları doğrultusunda yeni nesil çiplerini ilk kez tamamen ABD'de üretmek istediğini belirtti. Bu gelişme, özellikle yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) altyapısına sahip kripto madencileri için yeni fırsatların kapısını aralıyor. Veri merkezlerinde gerekli güç ve soğutma imkânlarına zaten sahip olan bu madencilik şirketleri, yapay zeka hesaplamalarına hızla geçiş yapabileceklerini düşünüyor.

Sektördeki oyuncular, başlangıçta yalnızca hash gücüne odaklanmış olsa da giderek artan biçimde yapay zeka odaklı işlemlere ilgi gösteriyor. Büyük ölçekli operasyonları yönetme deneyimi olan bu şirketler, yapay zeka ekonomisindeki büyümeye katkı sağlayarak gelir çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump döneminde alınan gümrük tarifesi kararlarının ASIC (özel amaçlı entegre devre) madencileri ve elektrikli bileşen ithalatı üzerindeki maliyetleri artırması potansiyel bir endişe kaynağı olarak görülüyor.

Nvidia'nın Arizona ve Teksas'taki fabrikalarında, süper bilgisayar ve Blackwell çiplerinin üretimi ile test süreçlerinin hızlanacağı ifade ediliyor. Arizona'da TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ile çalışan şirket, paketleme ve test operasyonlarını da yine bu bölgede hayata geçirecek. Teksas'ta ise Houston'da Foxconn, Dallas'ta Wistron iş birliğiyle kurulacak tesislerde tam üretimin 12 ila 15 ay içinde başlaması bekleniyor.

Şirketin CEO'su Jensen Huang, ABD'de inşa edilecek tesislerin önümüzdeki dört yıl içinde yarım trilyon dolar değerinde yapay zeka altyapısını destekleyeceğini vurguladı. Bu sayede, yerel üretim modeli kapsamında Bitcoin ve kripto madenciliği ve yapay zeka arasındaki iş birliğinin daha da gelişerek sektöre yeni bir ivme kazandıracağı düşünülüyor.