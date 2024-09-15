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Norveç'ten tepki çeken Bitcoin madencilik kararı

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Norveç'in Hadsel kasabasındaki Bitcoin madencilik tesisini kapatınca, elektrik faturaları yüzde 20 artış gösterdi. Yerel halk ve enerji şirketi bu duruma tepki gösterdi.

Norveç'in Hadsel kasabasında, yerel halkın Bitcoin madenini kapatma çabası sonucunda, enerji şirketi Noranett'in gelirlerinde büyük bir düşüş yaşandı ve bu da elektrik faturalarında yüzde 20'lik bir artışa neden oldu. Bitcoin madencilik faaliyetleri, çevresel ve sosyal etkileri nedeniyle tartışma konusu olurken, bu durum tesisin kapatılmasıyla sonuçlandı ve halk üzerinde ekonomik bir yük oluşturdu. Kasaba sakinleri şimdi bu yeni maliyetlerle nasıl başa çıkacaklarını sorguluyor.

Hadsel'de Bitcoin Madencilik Tesisini Kapatma Kararı Vatandaşların Cebini Yaktı

Norveç'in kuzeyinde bulunan Hadsel kasabasında yaşayanlar, son günlerde beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Bölgedeki Bitcoin madencilik tesisinin faaliyetlerine son verilmesi, elektrik faturalarında ciddi bir artışa neden oldu.

Yaklaşık 8 bin 200 nüfuslu Hadsel'de, kripto para madenciliği uzun süredir tartışma konusuydu. Sakinler, özellikle yüksek gürültü seviyelerinden şikayetçiydi. Geçtiğimiz hafta, yoğun baskılar sonucu madencilik faaliyetleri durduruldu.

Alınan bu karar, beklenmedik sonuçlar doğurdu. Yerel enerji şirketi Noranett'in gelirlerinde önemli bir düşüş yaşandı. Şirketin şebeke müdürü Robin Jakobsen, "Büyük bir müşterinin aniden kesilmesi, şirketimizi derinden etkiledi." açıklamasında bulundu.

Gelir kaybını telafi etmek amacıyla, Hadsel'deki hanelerin yıllık elektrik faturalarına 2.500 ila 3.000 Norveç kronu (yaklaşık 235-280 dolar) ek maliyet yansıyacak. Bu da ortalama yüzde 20'lik bir artış anlamına geliyor.

Konuyla ilgili farklı görüşler mevcut. Bazı iklim teknolojisi yatırımcıları, bu durumun Bitcoin madenciliğinin elektrik fiyatlarını nasıl düşük tuttuğuna dair bir kanıt olduğunu öne sürüyor. Öte yandan, Hadsel Belediye Başkanı Kjell-Børge Freiberg, azalan elektrik tüketimini dengelemek için yeni projeler aradıklarını belirtti.

Bu olay, Norveç'te kripto para madenciliğiyle ilgili ilk tartışma değil. Daha önce Sortland kasabasında da benzer şikayetler gündeme gelmişti. Norveç'in Bticoin madencilik şirketlerine karşı tutumu da tepki çekiyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Madencilik Bitcoin Enerji Norveç

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