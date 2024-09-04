Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Nijerya Binance yöneticisi kararını açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in Finansal Uyum Direktörü Tigran Gambaryan için zor günler devam ediyor. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen duruşmada Nijerya mahkemesi, sağlık sorunları nedeniyle kefalet talebini erteledi. Tutukluluk süresince sağlık durumu ciddi şekilde kötüleşen Gambaryan, acil tıbbi müdahale beklerken bir sonraki duruşma tarihi olan 9 Ekim'e odaklandı.

Nijerya'da tutuklu bulunan Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan'ın kefalet duruşması, sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. Cezaevinde geçirdiği süre zarfında ciddi rahatsızlıklar yaşayan Gambaryan'ın yürüme yetisini neredeyse tamamen kaybettiği bildirildi. Avukatı, acil tıbbi müdahale gerektiğini belirterek mahkemeye yeni bir dilekçe sundu.

Nijerya Mahkemesi Gambaryan İçin Kritik Kararını Erteledi

Nijerya'daki bir mahkeme, Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan'ın kefalet talebini değerlendirmeyi ileri bir tarihe erteledi. Gambaryan'ın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bildirildi.

Aile çevresinden yapılan açıklamada, Gambaryan'ın bu yılın başlarında tutuklanmasının ardından sağlığının giderek kötüleştiği vurgulandı. Konuyla ilgili kefalet duruşması 9 Ekim'e ertelendi.

Gambaryan'ın hukuki temsilcisi, müvekkilinin tıbbi gerekçelerle serbest bırakılması için yeni bir başvuruda bulundu. Avukat, mahkemeye sunduğu dilekçede Gambaryan'ın 18 Temmuz'dan bu yana acil ameliyat ihtiyacı olduğunu ve gerekli tıbbi müdahalenin yapılamadığını belirtti.

Duruşma salonuna güçlükle yürüyerek giren Gambaryan'a tekerlekli sandalye temin edilmediği öğrenildi. Cezaevinde geçirdiği süre zarfında çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşan Binance yöneticisinin, sıtma, zatürre, bademcik iltihabı ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklar nedeniyle yürüme yetisini neredeyse tamamen yitirdiği ifade edildi.

Gelişmeleri yakından takip eden hukuk çevreleri, Gambaryan'ın sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekerek, adli sürecin seyrinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Nijerya Nijerya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı! Ağır silahları devreye aldılar

2 ülke arasında çatışma çıktı, ağır silahları devreye aldılar

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Genç kadını telefonla taciz edip kafeyi basan eşini öldüresiye dövdüler

Kadın müşteriyi taciz ettikleri yetmezmiş gibi kocasını da öldüresiye dövdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trippier kimdir, mevkiisi ne? Kieran Trippier kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Arthur Melo kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Kral Charles öldü mü? Cenaze töreni planlanıyor Ballon d'Or adayları 2024! Arda Güler Ballon d'Or aday mı? Dilruba Cumhurbaşkanı'na ne dedi? Sokak ropörtajı videosunda Dilruba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi etti? Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi Mamma Veronique menajer mi? Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli?
title