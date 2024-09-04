Nijerya Binance yöneticisi kararını açıkladı

Nijerya'da tutuklu bulunan Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan'ın kefalet duruşması, sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. Cezaevinde geçirdiği süre zarfında ciddi rahatsızlıklar yaşayan Gambaryan'ın yürüme yetisini neredeyse tamamen kaybettiği bildirildi. Avukatı, acil tıbbi müdahale gerektiğini belirterek mahkemeye yeni bir dilekçe sundu.

Nijerya Mahkemesi Gambaryan İçin Kritik Kararını Erteledi

Nijerya'daki bir mahkeme, Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan'ın kefalet talebini değerlendirmeyi ileri bir tarihe erteledi. Gambaryan'ın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bildirildi.

Aile çevresinden yapılan açıklamada, Gambaryan'ın bu yılın başlarında tutuklanmasının ardından sağlığının giderek kötüleştiği vurgulandı. Konuyla ilgili kefalet duruşması 9 Ekim'e ertelendi.

Gambaryan'ın hukuki temsilcisi, müvekkilinin tıbbi gerekçelerle serbest bırakılması için yeni bir başvuruda bulundu. Avukat, mahkemeye sunduğu dilekçede Gambaryan'ın 18 Temmuz'dan bu yana acil ameliyat ihtiyacı olduğunu ve gerekli tıbbi müdahalenin yapılamadığını belirtti.

Duruşma salonuna güçlükle yürüyerek giren Gambaryan'a tekerlekli sandalye temin edilmediği öğrenildi. Cezaevinde geçirdiği süre zarfında çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşan Binance yöneticisinin, sıtma, zatürre, bademcik iltihabı ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklar nedeniyle yürüme yetisini neredeyse tamamen yitirdiği ifade edildi.

Gelişmeleri yakından takip eden hukuk çevreleri, Gambaryan'ın sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekerek, adli sürecin seyrinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını belirtiyor.