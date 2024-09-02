Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

NFT satışları dibe vurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NFT piyasası, 2024 yılında zorlu bir dönemden geçiyor. NFT satışları Ağustos'ta 374 milyon dolara gerileyerek yılın dip seviyesini kaydetti. Piyasa oyuncuları süreci endişeyle takip ediyor.

Nft ekosistemi, 2024 yılında öngörülemeyen bir düşüş trendi gösterdi. CryptoSlam verilerine göre Ağustos ayında Nft'lerin aylık satış hacmi 374 milyon dolara kadar geriledi. Bu rakam, 2024 yılının en düşük aylık satış hacmi olarak kayıtlara geçerek dijital koleksiyonların bu yıl içinde ilk kez 400 milyon doların altına indiğini gösterdi.

NFT Ekosisteminde Yatırımcı İlgisi Azalıyor

Nft piyasası, 2024 yılının ilk çeyreğinde gösterdiği güçlü performansı koruyamadı. Yılın başında toplam 4,1 milyar dolarlık satış hacmine erişen piyasa, ikinci çeyrekte %45'lik bir düşüşle 2,24 milyar dolara geriledi. Bu düşüş trendi, Nisan ayında başladı ve Mayıs ayında 598 milyon dolara kadar inen aylık hacimlerle devam etti.

Temmuz ayında NFT işlem sayısında %87'lik bir artış görülmesine rağmen, toplam satış hacmi 427 milyon dolarda sabitlendi. Ağustos ayında ise işlem sayısı 7,3 milyona düşerek bir önceki aya göre %31'lik bir düşüş gösterdi. Buna karşın, ortalama NFT satış değeri %27 artarak 39,93 dolardan 50,74 dolara ulaştı.

Eylül ayının ilk iki gününde NFT'lerin ortalama satış değeri 86,04 dolara ulaştı. Bu artış, piyasanın toparlanma sinyalleri verdiğine işaret ediyor olabilir.

Calaxy'nin kurucusu ve CEO'su Solo Ceesay, spekülatif sermayenin bu döngüde meme kripto para birimlerine yöneldiğini belirtti. Ceesay, piyasanın NFT'lerden uzaklaşarak meme kripto para birimlere kayma eğiliminde olduğunu öne sürüyor.

19 Ağustos'ta, bir zamanların en pahalı CryptoPunk'ı sessizce farklı bir cüzdana transfer edildi. Ceesay, bu NFT'nin önceki sahibinin sermayesini meme kripto para birimi aktarmak istemiş olabileceğini öne sürüyor.

NFT piyasasındaki bu düşüş trendi, kripto varlık ekosisteminin dinamik yapısını ve yatırımcı tercihlerindeki hızlı değişimleri ortaya koyuyor. Önümüzdeki aylarda piyasanın nasıl şekilleneceği, hem NFT yaratıcıları hem de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para NFT

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

 Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi

Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler! KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Bergama, Buca 2-3 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Çağlar neden yok? Çağlar gitti mi? İSKİ İstanbul su kesintisi! Pendik, Esenyurt, Bağcılar su kesintisi listesi! 2-3 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? GTA 5 ÇÖKTÜ MÜ? GTA 5 neden açılmıyor? GTA 5 problem mi var? 2 Eylül son dakika gelişmeleri... ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Döşemealtı 2-3 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Kozan 2-3 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru hayatı ve biyografisi! Nükhet Duru kaç yaşında, nereli? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Şahinbey 2-3 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title