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NFT restoran projesi SEC engeline takıldı: Yüz binlerce dolar ceza ödeyecek

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20 Eylül 2024 tarihinde New York'ta açılması planlanan Flyfish Club sahip olduğu yenilikçi konsepti nedeniyle SEC yaptırımına maruz kaldı. New York'ta açılacak olan Flyfish Club, NFT satışıyla restoran finansmanı sağlaması sebebiyle SEC'le anlaşarak 750 bin dolar ödemeyi kabul etti. Yaşanan bu olay, NFT'lerin yasal statüsü tartışmalarını alevlendirdi.

Flyfish Club, New York'ta özel bir restoran projesi için NFT satışı yaparken, SEC ile hukuki bir mücadeleye girdi ve 750.000 dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etti. Bu karar, NFT'lerin menkul kıymet olarak sınıflandırılmasıyla ilgili devam eden tartışmaları alevlendirirken, kripto varlık piyasasını da doğrudan etkiliyor.

SEC NFT'ler Üzerindeki Baskısını Artırıyor

New York'un lüks yeme-içme sektöründe ses getiren bir girişim, beklenmedik bir hukuki süreçle karşı karşıya kaldı. Flyfish Club adlı özel bir restoran ve bar projesi, yenilikçi finansman yöntemi nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) radarına takıldı.

Projenin arkasındaki ekip, restoranın inşası ve işletilmesi için gereken sermayeyi NFT satışlarıyla toplamayı hedeflemişti. SEC, bu dijital varlıkların aslında kayıt dışı bir kripto menkul kıymet teklifi olduğunu öne sürdü. Düzenleyici kurumun iddiasına göre NFT'ler yatırımcılara işletmenin gelirlerinden pay vaat ediyordu.

Uzun süren görüşmeler sonucunda Flyfish Club, SEC'in suçlamalarını kabul etmese de 750 bin dolarlık bir ödemeyi kabul etti. Anlaşmanın diğer şartları arasında, mevcut NFT'lerin imha edilmesi ve gelecekteki satışlardan telif ücreti alınmaması da yer aldı.

Bu olay, kripto varlıkların yasal statüsü konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. SEC içinde de görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Komisyonun iki Cumhuriyetçi üyesi, bu tür tokenların menkul kıymet olarak değil, "yardımcı token" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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