Haberler

NFT piyasasında sert düşüş: Satışlar hazirandan beri en düşük seviyede

NFT piyasasında sert düşüş: Satışlar hazirandan beri en düşük seviyede
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NFT satışları Eylül ayının ilk haftasında 91,96 milyon dolara gerileyerek haziran ortasından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Alıcı sayısı yüzde 58 düşerken, ortalama işlem değeri 72 dolara indi.

Küresel NFT piyasası eylülün ilk haftasında sert bir düşüş yaşadı. Satış hacmi 91,96 milyon dolara gerileyerek haziran ortasından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Aynı dönemde NFT alıcılarının sayısı yüzde 58 düşerek 200 binin altına indi.

NFT Piyasasında Alarm Zilleri

Haziran ortasında 487 bin olan NFT alıcı sayısı, 1–7 Eylül haftasında 199 bin 821'e düştü. Bu dönemde satıcı sayısı da yüzde 43 gerileyerek 145 bin 877'ye indi. Piyasa kaynaklarına göre bu düşüş, temmuz ve ağustosta görülen güçlü ivmenin tersine döndüğünü gösteriyor.

Ağustos ayında ortalama 104 doların üzerinde seyreden NFT işlem değerleri, eylülün ilk haftasında 72 dolara kadar geriledi. Böylece sadece iki haftada ortalama değer yüzde 30 oranında azaldı.

Buna rağmen işlem sayısı yüksek kalmaya devam etti. İlk eylül haftasında 1,27 milyon işlem gerçekleştirildi ve bu durum, daha küçük tutarlı da olsa piyasa ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Uzmanlara göre yaz aylarındaki güçlü performansın arkasında artan NFT benimsenmesi bulunuyordu. Özellikle Ibiza'da açılan kalıcı NFT sanat galerisi ve Coinbase'in yan ağı Base'in hacim artışı, temmuz ve ağustosta piyasaya ivme kazandırmıştı.

Son verilere göre ise NFT piyasası yeniden yaz başındaki düşük seviyelere dönmüş durumda. Bu gelişme, dijital koleksiyon piyasasında işlem hacmi ile katılımcı sayısının hızlı dalgalanmalara açık olduğunu bir kez daha gösterdi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
CHP'nin Kadıköy mitingi öncesi üst geçide 'Kılıçdaroğlu' pankartı asıldı

Geri dönüş tartışmalarını alevlendiren afiş: Asıldığı yer de manidar
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
Fransa'da Macron karşıtı eylemler büyüyor: Protestocuların 3 talebi var

Avrupa ülkesinde sokaklar karıştı: Protestocuların 3 talebi var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

AYM son kararı verdi! Boşanan kadınlar için 300 gün yasağı sürecek

AYM son kararı verdi! Boşanan kadınlar için 300 gün yasağı sürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu! Katil yine tanıdık
title