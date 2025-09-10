NFT piyasasında sert düşüş: Satışlar hazirandan beri en düşük seviyede

Küresel NFT piyasası eylülün ilk haftasında sert bir düşüş yaşadı. Satış hacmi 91,96 milyon dolara gerileyerek haziran ortasından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Aynı dönemde NFT alıcılarının sayısı yüzde 58 düşerek 200 binin altına indi.

NFT Piyasasında Alarm Zilleri

Haziran ortasında 487 bin olan NFT alıcı sayısı, 1–7 Eylül haftasında 199 bin 821'e düştü. Bu dönemde satıcı sayısı da yüzde 43 gerileyerek 145 bin 877'ye indi. Piyasa kaynaklarına göre bu düşüş, temmuz ve ağustosta görülen güçlü ivmenin tersine döndüğünü gösteriyor.

Ağustos ayında ortalama 104 doların üzerinde seyreden NFT işlem değerleri, eylülün ilk haftasında 72 dolara kadar geriledi. Böylece sadece iki haftada ortalama değer yüzde 30 oranında azaldı.

Buna rağmen işlem sayısı yüksek kalmaya devam etti. İlk eylül haftasında 1,27 milyon işlem gerçekleştirildi ve bu durum, daha küçük tutarlı da olsa piyasa ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Uzmanlara göre yaz aylarındaki güçlü performansın arkasında artan NFT benimsenmesi bulunuyordu. Özellikle Ibiza'da açılan kalıcı NFT sanat galerisi ve Coinbase'in yan ağı Base'in hacim artışı, temmuz ve ağustosta piyasaya ivme kazandırmıştı.

Son verilere göre ise NFT piyasası yeniden yaz başındaki düşük seviyelere dönmüş durumda. Bu gelişme, dijital koleksiyon piyasasında işlem hacmi ile katılımcı sayısının hızlı dalgalanmalara açık olduğunu bir kez daha gösterdi.