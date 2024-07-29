NFT pazarı alarm vermeye devam ediyor

NFT pazarı, Kasım 2023'ten bu yana ciddi bir düşüşle karşı karşıya. Son verilere göre Temmuz 2024'te satış hacmi 393 milyon dolarla dip yaptı. Geçen çeyrekte yüzde 45 azalan satışlar, sektördeki belirsizliği artırıyor. Bu trendin devam edip etmeyeceği ve NFT'lerin gelecekteki rolü, yatırımcılar ve analistler arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.

NFT Satış Hacimlerindeki Sert Düşüş Pazarı Olumsuz Etkiliyor

NFT'ler (Değiştirilemez Tokenler), satış hacminde ciddi bir düşüş yaşıyor. Sektör analistlerinin paylaştığı verilere göre NFT piyasası 2023 yılının Kasım ayından bu yana en düşük performansını sergiliyor.

Dijital varlık izleme platformu CryptoSlam'in raporuna göre Temmuz ayında NFT satış hacmi yalnızca 393 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2024 yılının en düşük aylık satış hacmi olma yolunda ilerliyor.

Piyasadaki bu daralma trendi, yılın ikinci çeyreğinde de kendini gösterdi. İlk üç ayda 4,1 milyar dolar olan toplam satış hacmi, ikinci çeyrekte yarı yarıya azalarak 2,24 milyar dolara geriledi. Haziran ayında ise satışlar 450 milyon dolara kadar düşerek, yılın o zamana kadarki en düşük seviyesine ulaştı.

Bu verilere rağmen ilginç bir şekilde, düşük satış hacimlerine rağmen NFT işlem sayısında artış gözlemlendi. CryptoSlam verilerine göre, Temmuz ayında gerçekleşen işlem sayısı 9,9 milyona ulaşarak, bir önceki aya göre yüzde 73'lük bir artış kaydetti.

Bu durgunluğa rağmen sektör uzmanları NFT'lerin geleceği konusunda iyimser görüşlerini koruyorlar. SuperRare'ın kurucu ortağı Jonathan Perkins, NFT'lerin hala güçlü bir token standardı olduğunu ve avantajlarını koruduğunu belirtti.

CryptoSlam'in kurucusu Randy Wasinger ise NFT'lerin pazarda kalıcı olacağını düşünüyor. Wasinger, bazı NFT uygulamalarının eski popülerliklerine kavuşamayabileceğini ancak yeni Web3 projelerinin NFT teknolojisinden faydalanmaya devam edeceğini vurguladı.