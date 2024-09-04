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NFT pazar yerleri arasında rekabet kızışıyor

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NFT ekosisteminde önemli bir değişim gerçekleşti. Magic Eden, Ağustos ayı performansıyla da sektördeki liderliğini korudu. Platform, çoklu Blockchain desteği ve yenilikçi özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Bu başarı, NFT pazarındaki rekabet dengelerini yeniden şekillendiriyor.

Nft pazarındaki güç dengesi değişiyor. Ağustos ayında 122,47 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşan Magic eden, pazar payını %36,7'ye çıkardı. Son verilerine göre Magic Eden, altı aydır sektör liderliğini sürdürüyor. Bitcoin, Ethereum, Solana ve Polygon olmak üzere çoklu Blockchain ağı desteğiyle öne çıkan Magic Eden, Blur ve OpenSea'yi geride bırakarak 2024 yılının son altı ayını sektör lideri olarak sürdürüyor.

NFT Pazarının Üç Devi Toplam Hacmin %82'sini Kontrol Ediyor

Nft pazarında Magic Eden'ın yükselişi, sektörün dengelerini önemli ölçüde değiştiriyor. CoinGecko'nun 4 Eylül tarihli raporuna göre Magic Eden Ağustos ayında 122,47 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşarak pazarın %36,7'sini ele geçirdi. Bu başarı, platformun altı ay üst üste NFT alanında lider konumunu korumasını sağladı.

Magic Eden'ınyükselişinin arkasında yatan en önemli faktörlerden biri platformun sunduğu çoklu Blockchain desteği olarak görülüyor. Bitcoin, Ethereum, Solana ve Polygon ağlarında NFT işlemlerine olanak tanıyan platform, bu stratejisiyle kullanıcı kitlesini büyütmeyi başardı. Özellikle popüler Bitcoin Ordinals protokolünün entegrasyonu, işlem hacminde kayda değer bir yükselişeyol açtı.

Sektörün diğer iki büyük oyuncusu Blur ve OpenSea, Magic Eden'ın peşinden geliyor. Bu üç platform birlikte, toplam pazar hacminin %82'sini kontrol ediyor. Fakat Blur'un performansında dikkat çekici bir düşüş gözleniyor. Ocak ayında neredeyse 500 milyon dolar olan aylık işlem hacmi, Ağustos'ta 84 milyon dolara düşerek %83,2'lik bir düşüş kaydetti. Gelişme sonucunda Blur'un pazar payı %25,4'e inerek, Magic Eden'ın ardından ikinci sıraya geriledi.

OpenSea ise Ağustos ayında 66,5 milyon dolarlık işlem hacmiyle %19,9'luk bir pazar payına ulaştı. OpenSea'nin Ocak ayındaki %9,9'luk payından bir toparlanma gösterse de geçmişteki dominant pozisyonundan hala uzak olduğunu gösteriyor. OpenSea ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) aldığı Wells bildirimi ile yasal zorluklarla karşı karşıya geldi.

NFT piyasasındaki genel trend ise düşüş yönünde seyrediyor. Ağustos ayında toplam NFT satış hacmi 374 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu değer, 2024'ün Mart ayında kaydedilen 1,6 milyar dolarlık zirve noktasına kıyasla %76'lık bir düşüşü işaret ediyor.

Magic Eden'ın bu başarısı, NFT pazarının dinamik yapısını ve rekabetin yoğunluğunu ortaya koyuyor. Platformların sunduğu inovatif özellikler ve destekledikleri Blockchain ağları, pazar paylarını doğrudan şekillendiriyor. Önümüzdeki dönemde, NFTekosistemine dair gelişmeler ve düzenleyici kurumların tutumları, sektörün geleceğini belirlemeye devam edecek gibigözüküyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Blockchain NFT

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