Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

NFT dünyasında Magic Eden hakimiyeti devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Magic Eden, NFT piyasasında büyük bir sıçrama yaparak günlük işlem hacminde 60 milyon dolarlık bir rekor kırdı. Çoklu Blockchain desteği sayesinde sektörde yeni bir lider olarak öne çıkan platform, yakında piyasaya sürülecek ME tokenı ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Nft pazar yeri platformu Magic Eden, günlük işlem hacminde 60 milyon dolarlık rekor bir zirveye ulaşarak sektörde büyük ses getirdi. Platform, farklı Blockchain ağları üzerindeki başarısıyla NFT pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralarken, küresel NFT gelirlerinin yüzde 60'ını tek başına elde etti. Bu olağanüstü başarı, yakın zamanda duyurulan ME tokenı ile birleşerek, NFT ve kripto dünyasında heyecan verici gelişmelerin habercisi oldu.

Magic Eden NFT Sektörünü Domine Etmeyi Sürdürüyor

NFT pazar yeri dünyasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çoklu Blockchain desteği sunan NFT platformu Magic Eden, son dönemde göz kamaştırıcı bir başarıya imza attı. Platform, günlük işlem hacminde ortalama 30 milyon dolar seviyesine ulaşırken, kısa süre önce 60 milyon dolarlık rekor bir zirve kaydetti.

Bu olağanüstü yükseliş, ME Vakfı'nın yakın zamanda duyurduğu ve henüz detayları açıklanmayan yeni fayda (hizmet) tokenı ME'nin yarattığı heyecanla aynı döneme denk geldi. Söz konusu beklenti, yalnızca alım satım yapan kişileri değil, tüm piyasayı hareketlendirdi.

Magic Eden'in Direktörü Matt Szenics, platformun çeşitli ağlardaki toplam işlem hacminin 6 milyar dolara ulaştığını ve bunun küresel NFT gelirlerinin yüzde 60'ını oluşturduğunu açıkladı. Szenics, "Tek Blockchain ağı egemenliği artık geçmişte kaldı." diyerek çok zincirli yaklaşımın önemini vurguladı.

Platformun çoklu Blockchain yetenekleri, özellikle Bitcoin Ordinals ve Runes işlemlerindeki yüzde 80'lik pazar payı ile dikkat çekiyor. Bu durum, Magic Eden'ı Blockchain ağları arası bir NFT merkezi konumuna yükseltiyor.

Bu gelişmeler, NFT pazarında yeni bir canlanmaya işaret ederken, özellikle Solana ve Bitcoin gibi son dönemde gözden düşmüş platformlarda yeniden bir ilgi artışı gözlemleniyor. Magic Eden'in farklı Blockchain ağları üzerindeki başarısı, NFT sektöründe zincirler arası uyumluluğun artan önemini gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Blockchain Bitcoin NFT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilk yorum: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Kılıç çekerek yemin eden teğmenlere zehir zemberek sözler

 CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

Mansur Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

 Kayıp Narin olayında çarpıcı iddia: Gizli tanığın itirafları her şeyi değiştirebilir

Kayıp Narin olayında gözler kimsenin bilmediği o isimde
Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı

Adalet kavramının sorgulandığı bugünlerde yürekleri dağlayan görüntü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title