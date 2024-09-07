NFT dünyasında Magic Eden hakimiyeti devam ediyor

Nft pazar yeri platformu Magic Eden, günlük işlem hacminde 60 milyon dolarlık rekor bir zirveye ulaşarak sektörde büyük ses getirdi. Platform, farklı Blockchain ağları üzerindeki başarısıyla NFT pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralarken, küresel NFT gelirlerinin yüzde 60'ını tek başına elde etti. Bu olağanüstü başarı, yakın zamanda duyurulan ME tokenı ile birleşerek, NFT ve kripto dünyasında heyecan verici gelişmelerin habercisi oldu.

Magic Eden NFT Sektörünü Domine Etmeyi Sürdürüyor

NFT pazar yeri dünyasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çoklu Blockchain desteği sunan NFT platformu Magic Eden, son dönemde göz kamaştırıcı bir başarıya imza attı. Platform, günlük işlem hacminde ortalama 30 milyon dolar seviyesine ulaşırken, kısa süre önce 60 milyon dolarlık rekor bir zirve kaydetti.

Bu olağanüstü yükseliş, ME Vakfı'nın yakın zamanda duyurduğu ve henüz detayları açıklanmayan yeni fayda (hizmet) tokenı ME'nin yarattığı heyecanla aynı döneme denk geldi. Söz konusu beklenti, yalnızca alım satım yapan kişileri değil, tüm piyasayı hareketlendirdi.

Magic Eden'in Direktörü Matt Szenics, platformun çeşitli ağlardaki toplam işlem hacminin 6 milyar dolara ulaştığını ve bunun küresel NFT gelirlerinin yüzde 60'ını oluşturduğunu açıkladı. Szenics, "Tek Blockchain ağı egemenliği artık geçmişte kaldı." diyerek çok zincirli yaklaşımın önemini vurguladı.

Platformun çoklu Blockchain yetenekleri, özellikle Bitcoin Ordinals ve Runes işlemlerindeki yüzde 80'lik pazar payı ile dikkat çekiyor. Bu durum, Magic Eden'ı Blockchain ağları arası bir NFT merkezi konumuna yükseltiyor.

Bu gelişmeler, NFT pazarında yeni bir canlanmaya işaret ederken, özellikle Solana ve Bitcoin gibi son dönemde gözden düşmüş platformlarda yeniden bir ilgi artışı gözlemleniyor. Magic Eden'in farklı Blockchain ağları üzerindeki başarısı, NFT sektöründe zincirler arası uyumluluğun artan önemini gözler önüne seriyor.