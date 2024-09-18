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NFT dünyası SEC fırtınasıyla sarsılıyor

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Pudgy Penguins CEO'su Luca Schnetzler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) NFT sektörüne yönelik son hamlelerini sert bir dille eleştirdi. Schnetzler, SEC'in yaklaşımını "önemsiz" olarak nitelendirirken yatırımcıların kendi kararlarından sorumlu olması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, kripto dünyasında yeni bir tartışmayı başlattı.

Kripto para dünyasında yeni bir fırtına kopuyor. SEC'in NFT pazarına yönelik artan ilgisi, sektör liderlerinden tepki toplarken, dijital varlıkların geleceği hakkında soru işaretlerini artırıyor. Pudgy Penguins'in CEO'su Luca Schnetzler'in açıklamaları, bu tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

NFT Platformları Yasal Zemin Arayışında

SEC'nin son dönemde NFT'lere yönelik attığı adımlar, sektörde endişe yaratırken bazı liderler bu hamleleri sert bir dille eleştiriyor. Pudgy Penguins CEO'su Luca Schnetzler yaptığı açıklamada SEC'in eylemlerini "önemsiz" olarak değerlendirdi.

Schnetzler "NFT ihracıyla ilgili bazı sorunlar olabilir ancak geri kalanı sadece gürültüden ibaret. Bence bu önemsiz bir mesele." dedi. CEO, SEC'in OpenSea'nin peşine düşmesi durumunda Nike, Sotheby's ve Pokemon gibi NFT alanına adım atmış olan çok daha büyük organizasyonların da hedef alınması gerekeceğinin altını çizdi.

NFT'lerin yasal statüsü konusundaki belirsizlik, sektörü ikiye bölmüş durumda. Bazı hukuk uzmanları, belirli koşullar altında NFT'lerin menkul kıymet olarak değerlendirilebileceğini savunuyor. Ancak Schnetzler gibi sektör liderleri, bu yaklaşımı "saçmalık" olarak nitelendiriyor.

Pudgy Penguins CEO'su, yatırımcı sorumluluğuna da dikkat çekti. Penguins "Sonuçta, bu alanda bir miktar hesap verebilirlik olmalı. Yani bir şey satın aldığınızda, ister 100.000 dolar ister 1.000 dolar olsun, o satın almayı yapan sizsiniz ve bu bilinçli bir karardır." diye konuştu.

Bu açıklamalar, kripto varlıkların yasal statüsü ve geleceği hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. NFT pazarının geleceği, düzenleyici kurumların yaklaşımı ve yatırımcı sorumluluğu gibi konular, önümüzdeki dönemde Blockchain teknolojisinin karşılaşacağı en büyük zorluklardan biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Sektördeki bu gelişmeler, geleneksel finans dünyası ile kripto para ekosistemi arasındaki çatışmanın yeni bir boyutunu ortaya koyuyor. Düzenleyici kurumlar bir yandan yatırımcıları korumaya çalışırken diğer yandan inovasyonu engellememek için dikkatli bir denge kurmak zorunda gibi gözüküyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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