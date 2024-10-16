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Neiro (NEIRO) nedir? Ethereum'un yeni üyesi Neiro nasıl ve nereden alınır?

Neiro (NEIRO) nedir? Ethereum'un yeni üyesi Neiro nasıl ve nereden alınır?
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NEIRO'nun düşük işlem ücretleri ve hızlı işlem süreleri ile Ethereum ağına giriş yaptı. Bu yeni kripto para birimi ile ilgili bilgi almak isteyenler ise Neiro (NEIRO) nedir? Ethereum'un yeni üyesi Neiro nasıl ve nereden alınır? sorguları yapıyor. Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Neiro (NEIRO) nedir?

Neiro, Ağustos 2024'te piyasaya sürülen Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir kripto para birimidir. Topluluk katılımı, kurumsal ilgi ve benzersiz özelliklerin bir araya gelmesinin ardından hızlı yükselişiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda; Neiro (NEIRO) kripto para birimi, hız ve maliyet verimliliğine odaklanarak tasarlanırken, aynı zamanda alım satımlarda vergiden kaçınarak ve takım tokenleri olmadan topluluk odaklı bir anlayışı sürdürüyor. Bu durum NEIRO'yu rakiplerine kıyasla daha şeffaf ve merkezi olmayan bir proje olarak konumlandırıyor.

Popülerliğindeki önemli faktörlerden biri, doğal olarak bir kıtlık hissi yaratan ve talebi artıran yaklaşık 420 milyar token'lık sınırlı arzı oldu. Ekim 2024'te NEIRO, güçlü balina ve kurumsal desteğin önemli fiyat artışlarına katkıda bulunmasıyla 900 milyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahipti.

NEIRO, Ethereum'u kullanarak hızlı, güvenli ve ucuz eşler arası transferleri garanti ediyor. Bu da daha fazla yatırımcının NEIRO'yu bir ödeme biçimi olarak kabul etmeye başlamasıyla hem e-ticarette hem de kişisel işlemlerde benimsenmesini sağlıyor.

Ayrıca ilginç bir şekilde, coin hem topluluk odaklı modeli hem de meme odaklı büyüme potansiyeli açısından Dogecoin ile de karşılaştırıldı. Hatta Dogecoin'in "halefi" olarak adlandırıldı.

NEIRO nasıl satın alınır?

NEIRO bir memecoin'den daha fazlası olarak tanımlanmıştır. NEIRO satın almak için bir kripto borsası seçin, KYC doğrulamasını tamamlayın, para yatırın ve satın alma işleminizi yapmak için işlem çiftlerini kullanın.

Satın alım için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Bir kripto borsası seçin: NEIRO, NEIRO/USDT ya da NEIRO/TRY gibi çiftlerle satın alabileceğiniz Binance ve Bybit de dahil olmak üzere birçok büyük borsada listelenmektedir. Henüz bir hesabınız yoksa bu borsalardan birine kaydolarak başlayın.

Doğrulamayı (KYC) tamamlayın: Birçok borsa, özellikle de Binance gibi büyük borsalar, kullanıcıların Müşterini Tanı (KYC) doğrulamasını tamamlamasını gerektirir. Bu süreçte alım satım yapmanıza izin verilmeden önce kimliğinizi doğrulamak için kimlik belgeleri sağlamalısınız.

Para yatırma: Hesabınız doğrulandıktan sonra, banka havalesi, kredi kartı ya da başka bir kripto para gibi tercih ettiğiniz yöntemi kullanarak para yatırın. Çoğu borsa, Tether'in USDt'si gibi sabit coinleri kullanmanıza izin verecektir.

NEIRO Satın Al: Borsanızın işlem bölümüne gidin ve NEIRO/USDT gibi işlem çiftlerini kullanarak NEIRO'yu arayın. NEIRO'yu mevcut fiyattan anında satın almak için bir piyasa emri veya belirli bir fiyattan satın almayı tercih ediyorsanız bir limit emri verebilirsiniz.

Analistler, 2024 itibariyle NEIRO'nun özellikle mevcut ivmesini koruması halinde büyümeye devam edebileceğini tahmin ediyor. Proje, yapay zeka destekli DApp'leri kullanıma sunmayı ve DeFi tekliflerini daha da geliştirerek rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlamayı planlıyor.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para

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