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Nasdaq şirketi portföyüne 303 Bitcoin (BTC) daha ekledi

Nasdaq şirketi portföyüne 303 Bitcoin (BTC) daha ekledi
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Nasdaq'ta işlem gören sağlık teknolojisi şirketi Semler Scientific, Bitcoin yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Şirket, son alımlarla Bitcoin hazinesini 303 BTC daha artırarak toplam varlığını 1.873 BTC'ye yükseltti. Bu hamle şirkete yüzde 78,7 getiri sağladı.

Kaliforniya merkezli şirket, kripto para piyasasındaki kurumsal yatırımları ile dikkat çekiyor. 25 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen alımlar için 29,3 milyon dolar harcayan Semler Scientific, Bitcoin başına ortalama 96.779 dolar ödedi.

Semler Scientific Varlıklarını 1.873 BTC'ye Çıkardı

Semler Scientific'in Bitcoin stratejisi şirketin finansal performansına olumlu yansıdı. Şirketin hisse senedi değeri son bir ayda yüzde 46 kazanç kaydetti. Şirket başkanı Eric Semler, BTC getirisini kilit performans göstergesi olarak kullandıklarını ve sonuçlardan memnun olduklarını ifade etti.

Toplam Bitcoin varlıkları 184 milyon dolara ulaşan şirket, halka açık şirketler arasında en büyük 14. Bitcoin sahibi konumuna yerleşti. Semler Scientific, ek hisse senedi ihracı yoluyla finanse ettiği Bitcoin alımlarının performansını yakından izliyor.

Şirket, Bitcoin başına ortalama 78.553 dolar maliyetle toplam 147,1 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırım stratejisi, şirketin temmuz ayından bu yana gösterdiği yüzde 78,7'lik getiriyle dikkat çekiyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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