Nasdaq şirketi Ethereum fiyatı zirvedeyken büyük hamle yaptı

Nasdaq şirketi Ethereum fiyatı zirvedeyken büyük hamle yaptı
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Bitcoin madencisi Bit Digital, 67 milyon dolarlık hisse satışından elde ettiği gelirle 19.683 ETH satın alarak toplam Ethereum varlığını 120.306 ETH'ye çıkardı. Şirketin 436 milyon dolar değerindeki ETH hazinesi, halka açık şirketler arasında üçüncü sıraya yerleştirdi. Bu hareket, kurumsal Ethereum biriktirme trendinin güçlendiğini gösteriyor.

Nasdaq'ta işlem gören Bit Digital'ın son hamlesi, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a olan ilgisinin artışını gözler önüne seriyor. Şirket, staking getirileri ve spot ETF akışlarının Ethereum'un yatırımcı algısını güçlendirdiği bir dönemde varlık stratejisini hızlandırdı. Bu gelişme, Strategy'nin Bitcoin için uyguladığı başarılı modelin Ethereum versiyonu olarak değerlendiriliyor.

Bit Digital, Strategy Modelini Ethereum'a Taşıdı

Bit Digital, cuma günü yaptığı açıklamada 67,3 milyon dolarlık hisse satışından elde edilen gelirlerle ek 19.683 Ethereum satın aldığını duyurdu. Bu alımla birlikte şirketin toplam ETH varlığı 120.306 seviyesine ulaştı.

Açıklamaya göre Bit Digital artık en büyük halka açık Ethereum rezervleri arasında yer alıyor. Şirket, SharpLink Gaming'in 353.000 ETH'si ve BitMine Immersion'ın 300.657 ETH'sinin ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Bu strateji, kurumsal alıcıların Bitcoin'den sonra Ethereum'u da hazine varlığı olarak görmeye başladığını gösteriyor. Ethereum'un proof-of-stake geçişiyle birlikte sunduğu staking getirileri, kurumsal yatırımcılar için çekici hale geldi.

Wall Street'teki spot Ethereum ETF'lerinin performansı da bu trendi destekliyor. Spot ETH ETF hacimleri toplam Ethereum spot piyasa aktivitesinin yüzde 10'unu aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Ethereum fiyatı Bit Digital'ın duyurusu sırasında 3.600 doların üzerinde işlem görüyordu. Bu seviye, son haftadaki yüzde 20'lik artışın ardından altı aylık zirvesini temsil ediyor.

Analistler, kurumsal Ethereum biriktirme trendinin Bitcoin'deki benzer hareketleri takip ettiğini belirtiyor. Strategy'nin Bitcoin stratejisinin başarısı, diğer halka açık şirketleri benzer hamleler yapmaya teşvik ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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