Mutiny Wallet operasyonlarını sonlandırma kararı aldı

Bitcoin ekosisteminde çığır açan yenilikleriyle tanınan Mutiny Wallet, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Şirket, yıl sonuna kadar kullanıcılarına kendi sistemlerini kurma imkânı sunacak. Bu beklenmedik gelişme, Lightning Network topluluğunda büyük yankı uyandırırken, Mutiny'nin geliştirdiği teknolojilerin geleceği merak konusu oldu.

Mutiny Wallet Faaliyetlerini Durduruyor

Bitcoin ekosisteminde devrim niteliğinde adımlar atan Mutiny Wallet, beklenmedik bir kararla yolun sonuna geldiğini duyurdu. Lightning ağını kullanıcı dostu hale getirme misyonuyla yola çıkan şirket, yıl sonunda kapılarını kapatacağını açıkladı.

BTC++ hackathon'unda ilk prototipini sunan ekip, PLN adını verdikleri gizlilik odaklı kripto para cüzdanını geliştirdi ve ana ağda kullanıma sundu.

Mutiny'nin kurucuları Tony, Paul ve Marks, geçtiğimiz yıl içinde Bitcoin dünyasında çığır açan yeniliklere imza attı. Çoklu cihaz desteği sunan düğüm sistemi, bu yenilikler arasında öne çıkan yenilikler arasında yer aldı.

Şirketin CEO'su Tony Giorgio, uzun ve yorucu bir sürecin ardından kripto para alanındaki heyecanını yitirdiğini belirterek görevinden ayrılma kararı aldı.

Mutiny Wallet, bundan sonraki süreçte geliştirdikleri altyapı ve servisleri diğer şirketlere ve yazılımcılara sunmayı hedefliyor. Bu dönüşüm kapsamında, mevcut cüzdan kullanıcılarının yıl sonuna kadar kendi sistemlerini kurmaları gerekecek. Şirket ayrıca tüm web ve mobil uygulamalarını piyasadan çekeceğini duyurdu.

Mutiny Wallet kurucu ortaklardan Paul, "Yeni vizyonumuzla ilerlerken, kullanıcılarımıza ve topluluğumuza olan sorumluluklarımızı da eksiksiz yerine getireceğiz." açıklamasında bulundu.