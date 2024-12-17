Mt. Gox dev Bitcoin transferiyle piyasaları tedirgin etti

Kripto para dünyasının en büyük skandallarından birine sahne olan Mt. Gox, elindeki Bitcoin varlıklarını transfer etmeye devam ediyor. 5 Aralık'ta 2,5 milyar dolarlık transferin ardından şimdi de 172,5 milyon dolar değerinde Bitcoin'i farklı cüzdanlara dağıttı.

İki Haftada 2,5 Milyar Dolarlık Bitcoin Hareketi Gerçekleşti

Blockchain analiz platformu Arkham Intelligence verilerine göre borsa, 17 Aralık'ta toplam 1.619,6 BTC'yi iki etiketlenmemiş adrese gönderdi. Transfer, 1.427,9 BTC ve 191,7 BTC olarak iki ayrı işlemde tamamlandı. 1.427,9 BTC'lik transferin bir kısmı, yaklaşık 108 BTC'lik başka bir cüzdan üzerinden geçtikten sonra "1DeY" ile başlayan bir cüzdanda son buldu.

Bitcoin'in rekor seviyelerinde gerçekleşen bu transferler, piyasaları tedirgin etti. Mt. Gox'ın kontrolündeki cüzdanlarda halen 36.085 BTC yer alıyor. Bu miktar, mevcut fiyatlarla 3,86 milyar dolara karşılık geliyor.

Ekim ayında borsa yönetiminden sorumlu kayyum, alacaklı geri ödemeleri için son tarihi 31 Ekim 2025'e erteledi. Kayyum, borçlu olduğu kişilerin çoğunun geri ödemeleri almak için gerekli prosedürleri hala tamamlamadığını belirtti.