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Mt Gox 700 milyon dolarlık Bitcoin transferiyle gündemde

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Mt. Gox, kripto para dünyasını yeniden hareketlendiren bir adım attı. Son hamleyle birlikte Mt. Gox, bilinmeyen bir adrese 12.000 Bitcoin taşıdı. Bu dev transferin değeri 709,44 milyon doları buluyor ve alacaklılar için olası bir ödeme ihtimalini gündeme getiriyor.

Kripto para dünyasının en büyük skandallarından biri olan Mt. Gox vakasında yeni bir sayfa açıldı. Eski borsa, milyonlarca dolar değerinde Bitcoin'i bilinmeyen adreslere transfer ederek piyasaları hareketlendirdi.

Mt Gox Bitcoin Taşıma Hareketiyle Alacaklılarının Dikkatini Çekiyor

Kripto para piyasasında geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski kripto para borsası Mt. Gox'un, büyük miktarda Bitcoin'i bilinmeyen bir adrese aktardığı ortaya çıktı.

Blockchain analiz firması Arkham'ın paylaştığı bilgilere göre Mt. Gox, kısa bir süre önce 709 milyon dolar değerinde 12.000 Bitcoin'i (BTC) transfer etti.

Bununla birlikte, Mt. Gox'a ait olduğu düşünülen bir soğuk cüzdandan da ayrı bir hareket gözlemlendi. Mt. Gox ile bağlantılı "1Jbez...LAPs6" adresinden yaklaşık 75 milyon dolar değerinde 1.264 BTC'lik bir transfer daha yapıldı. Bu fonların şu ana kadar başka bir adrese aktarılmadığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta da benzer bir hareket gözlemlenmişti. Arkham'ın X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamaya göre Mt. Gox'tan yaklaşık 2 milyar dolar değerinde Bitcoin alan ve BitGo'ya ait olduğu tahmin edilen bir cüzdan, bu fonları farklı bir adrese taşımıştı.

Bu tür büyük çaplı Bitcoin transferleri, genellikle Mt. Gox'un Bitstamp ve Kraken gibi borsalar aracılığıyla alacaklılarına yaptığı ödemelerle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, bu hareketlerin Mt. Gox alacaklılarına yapılan ödemelerin son aşamalarına gelindiğine işaret edebileceğini düşünüyor.

Hatırlanacağı üzere Mt. Gox, 2010 yılında kurulmuş ve kısa sürede dünyanın en büyük Bitcoin borsası haline gelmişti. 2014 yılında yaşanan büyük bir güvenlik ihlali sonucunda Mt. Gox, en az 850.000 BTC kaybı yaşanmış ve borsa faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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