Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor: SPK onlarca kripto para borsasına erişim engeli getirdi

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kripto para piyasalarına yönelik düzenlemeleri sıkılaştırmasıyla, MEXC ve HTX başta olmak üzere 22 yabancı kripto para borsasının erişime kapatıldı. Uzmanlar SPK'nın bu sert düzenlemelerinin Türkiye'deki kripto para piyasalarına olumsuz etkileri konusunda endişeli.

Onay Almayan Kripto Para Borsalarına Yaptırım Uygulanmaya Başladı: 22 Platforma Erişim Engeli Getirildi

Türkiye'de kripto para piyasalarına yönelik düzenlemelerin sıkılaşması, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeni bir aşamaya taşındı. SPK, yasal izinleri tamamlamadan veya tasfiye başvurusunda bulunmadan faaliyetlerine devam eden çeşitli yabancı kripto para borsalarına erişim engeli getirdi. Bu kapsamda başta MEXC ve HTX olmak üzere toplamda 22 kripto para borsası Türkiye'deki kullanıcılara kapalı hale geldi. Bu adım, yasal düzenlemelerin daha etkin uygulandığını ve piyasa denetimlerinin arttığını gösteriyor. İlerleyen günlerde Türkiye'den erişimi engellenecek olan kripto para borsalarına yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Güncel duruma göre Türkiye'den erişimi yasaklanan kripto para borsaları MEXC, Biconomy, Bitmart, BTSE, CoinEx, Kcex, Poloniex, BloFin, Bitunix, Bitrue, CoinW, BTCC, Hotcoin, FameEX, BitMEX, Huobi, HTX, Phemex, Orangex, p2pb2b, Tapbit, Latoken ve WOO X oldu.

Son düzenlemeyle birlikte Türkiye'de kripto para alanında faaliyet göstermek isteyen şirketlerin SPK'ya başvuruda bulunması ve SPK'nın "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde yer almaları gerekiyor. SPK'nın "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ne göre faaliyet başvurusunda bulunan şirketler arasında: Aigen Yazılım ve Teknoloji Dış Ticaret İthalat ve İhracat AŞ (Akatılım), Arbitex Finansal Teknolojileri AŞ (Arbitex), Artıox Teknoloji Yazılım AŞ (Artiox), BINGX TR Teknoloji AŞ (BINGX TR), Bilira Teknoloji AŞ (Bilira Kripto), Birgate Teknoloji AŞ (BirGate), Bitbns Teknoloji AŞ (BNS), Bitci Borsa Teknoloji AŞ, Bitexen Teknoloji AŞ, Bitfinex Teknoloji AŞ (Bitfinex), Bithero Elektronik Hizmetler AŞ (Bithero), Bitlo Teknoloji AŞ (Bitlo), Bittürk Bilişim ve Ticaret AŞ (BitTurk), Blutrade Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ (Ortak), BN Teknoloji AŞ (Binance TR), Bytedex Teknoloji AŞ (Byte Exchange), Bzetmex Teknoloji AŞ (Bzetmex), Citypay Bilgisayar Teknolojileri Ticaret AŞ (Citypay), Coino Teknoloji AŞ (CoinO), Destek Grup Teknoloji Hizmetleri AŞ (Destek Kripto), Digifactor Teknoloji AŞ (Keyex), Dijital Muhafız Teknoloji AŞ -Saklama Başvurusu, Dome Teknoloji AŞ (Kripdome), Dyor Bilişim Teknolojileri AŞ (Dyorex), Ege Money Investment Yazılım AŞ (Egemoney), Ekonobi Teknoloji AŞ (Ekonobi), Eliptik Dijital Saklama Yönetim AŞ -Saklama Başvurusu (BTCTurk Saklama), Eliptik Yazılım Ticaret AŞ (BTCTurk Kripto), ERY Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ (Elitbit), Exzi Teknoloji Ticaret AŞ (EXZİ), Felixo Teknoloji ve Yazılım AŞ, Finnova Teknoloji AŞ, Foris DAX TR Teknoloji AŞ (Crypto.com), FTL Teknoloji AŞ (Fasset), Futurance Finans Teknolojileri AŞ (Fexobit), Garanti BBVA Dijital Varlıklar AŞ (Garanti BBVA Kripto), Gate Teknoloji AŞ (GateTR), GMS Global Teknoloji AŞ (GMS Kripto), Goart Teknoloji AŞ (GoArt), Gümüş Global Teknoloji AŞ (Kriptomall), Hotto Yazılım Ticaret AŞ (Bitistanbul), ICRYPEX Bilişim AŞ (Icrypex), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ -Saklama Başvurusu (Takas İstanbul), İş Bankası AŞ -Saklama Başvurusu, Karum Finansal Teknoloji AŞ (KarumX), Kointra Bilişim ve Teknoloji AŞ (Kointra), Kriptrade Yazılım ve Ticaret AŞ, Kuantist Teknoloji AŞ (Kuantist), Kuturk Bilişim ve Teknoloji AŞ (Kucoin TR), Loop Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Ticaret AŞ (Trinkex), Magician of Meta Teknoloji AŞ (AreonX), Metx Dijital Bilişim Teknoloji AŞ (Cointr), Midas Blokzinciri Yazılım Teknolojileri AŞ (Midas Kripto), Misyon Finansal Teknolojiler AŞ, Misyon Yatırım Bankası AŞ -Saklama Başvurusu, Narkasa Yazılım Ticaret AŞ (Bybit Türkiye ), Necen Teknoloji AŞ (Coinpara), Netera Yazılım Hizmetleri Ticaret AŞ, Nexo Teknoloji AŞ (TRNexo), OKX Teknoloji AŞ (Okx TR), Ovro Bilişim Teknolojileri AŞ (Bitoyo), Paribu Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ -Saklama Başvurusu, Paribu Teknoloji AŞ (Paribu), Powerex Bilişim Teknoloji AŞ (Crypto Powerex), Rain Yazılım ve Ticaret AŞ, Rootech Finansal Teknolojiler AŞ (Roobit), Sarus Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Stablex Bilişim Teknoloji AŞ (Stablex), Star Exchange International Teknoloji AŞ (Starex), Trek Labs Teknoloji AŞ (Backpack Exchange), Turkex Yazılım Teknoloji ve Ticaret AŞ (Turkex), Vbi Gayrimenkul İnşaat Sanayi AŞ (Qmall.io), WEB3 Teknoloji AŞ (Block Earner), WH Last Stop Teknoloji AŞ (HepBit), Whitebit Teknoloji AŞ (Whitebit-Tr), Yapı ve Kredi Bankası AŞ -Saklama Başvurusu (Yapı Kredi) ve Yenkido Bilişim Hizmetleri Ticaret AŞ (Norbi) bulunuyor.

Bununla birlikte Türkiye operasyonlarını sonlandıran şirketler de "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"nde yer alıyor. Güncel listeye göre, tasfiye başvurusunda bulunan şirketler arasında Bitbu Teknoloji AŞ, Bitget Teknoloji AŞ, Bitplus Yazılım Ticaret ve Sanayi AŞ, Bitronit Yüksek Teknoloji AŞ (Bitronit), Coinbase Turkey Yazılım Teknolojileri AŞ (Coinbase), Coinsate Teknoloji AŞ, Every Bit Counts Teknoloji AŞ (Every Bit Counts), Finceptor Teknoloji AŞ (Finceptor), Koinim Bilişim AŞ (Koinim), KRNS Bilişim ve Ticaret AŞ (WooTR), Mudrex Yazılım ve Pazarlama AŞ, QNB Dijital Varlıklar AŞ (QNB Dijital Varlıklar), Stanfex Teknoloji AŞ (Stanfex) ve XYZ Teknoloji AŞ (XYZ Teknoloji) yer alıyor. Bu listeye göre dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Coinbase'in Türkiye macerası daha başlamadan bitmiş oldu.

Türkçe desteği sunan bu platformlar, lisans almamış olmaları nedeniyle SPK'nın "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde yer almıyor. Ayrıca erişim engeli getirilen kripto para borsaları SPK'nın "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"nde de bulunmuyor. Düzenlemeye göre yabancı kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'deki faaliyetlerini 2 Ekim 2024 tarihine kadar sonlandırmaları gerekiyordu.

Sektör uzmanlarına göre Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının SPK'nın yayımlamış olduğu "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde yer alan kripto para borsalarını kullanmaları ve "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"nde bulunan şirketlerde bulunan varlıklarını çekmeleri gerekiyor.