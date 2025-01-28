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MicroStrategy yeni finansal araçla Bitcoin alımlarını güçlendiriyor

MicroStrategy yeni finansal araçla Bitcoin alımlarını güçlendiriyor
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Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin (BTC) yatırımcısı MicroStrategy, 2,5 milyon adet STRK adlı süresiz imtiyazlı hisse senedi ihracını resmen başlattı. Şirket, kurumsal ve seçili bireysel yatırımcılara sunulacak bu yeni finansal araçla Bitcoin alımlarına devam edecek. MicroStrategy'nin elinde halihazırda 46 milyar doların üzerinde değere sahip 471.107 BTC bulunuyor.

MicroStrategy'nin bu yeni finansman hamlesi kripto para piyasasındaki kurumsal yatırımların geleceğine ışık tutuyor. STRK olarak adlandırılan süresiz imtiyazlı hisse senetleri, yatırımcılara Bitcoin'in 1,5 katı volatilite ve getiri sunuyor. Bu yenilikçi finansal araç, kripto para yatırımlarına kurumsal erişimi artırmayı hedefliyor.

Bitcoin Volatilitesi STRK ile Yeni Boyut Kazanıyor

İş zekası şirketi MicroStrategy'nin yeni finansal aracı STRK, hisse başına 100 dolar tasfiye önceliğine sahip olacak. Süresiz imtiyazlı hisse senetleri üzerindeki düzenli temettüler, şirketin yönetim kurulu tarafından ilan edildiğinde üç ayda bir ödenecek.

Şirket yakın zamanda 1,1 milyar dolar değerinde 10.107 BTC'yi daha portföyüne ekledi. Bu yatırım ile birlikte toplam Bitcoin varlığı 471.107 BTC'ye ulaştı.

Benchmark kıdemli hisse senedi analisti Mark Palmer, STRK'nin imtiyazlı yatırımcılara benzersiz bir öneri sunduğunu belirtiyor. Palmer'a göre bu menkul kıymetler, yüksek volatiliteye sahip bir kripto para birimine bağlı şirket üzerinde süresiz bir alım opsiyonu niteliği taşıyor.

MicroStrategy'nin kurucu ortağı ve yürütme kurulu başkanı Michael Saylor, Orlando'da düzenlenen yatırımcı toplantısında STRK'nin yatırımcılara Bitcoin'in kendisinden daha yüksek getiri potansiyeli sağlayacağını vurguladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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