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MicroStrategy temel hedefini açıkladı

MicroStrategy temel hedefini açıkladı
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MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, şirketin nihai hedefinin lider Bitcoin bankası olmak ve trilyon dolarlık değerlemeye ulaşmak olduğunu açıkladı. Saylor, agresif Bitcoin alım stratejisiyle şirketin 252.220 BTC'lik (15 milyar dolar) bir portföye ulaştığını ve bu yolla geleneksel yatırımları aştığını belirtti.

Kripto para dünyasında cesur hamlelerle tanınan MicroStrategy, Bitcoin stratejisini bir adım öteye taşıyor. Şirket, geleneksel bankacılık modelinden farklı olarak, düşük faizle borçlanıp bu fonları Bitcoin'e yatırarak yüksek getiri elde etmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, kripto varlıkların kurumsal dünyada nasıl konumlandırılabileceğine dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

MicroStrategy'nin Cesur Bitcoin Hamlesi Wall Street Devlerini Korkutuyor

MicroStrategy kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Bernstein analistlerine verdiği röportajda şirketin gelecek vizyonunu paylaştı. Saylor'a göre MicroStrategy'nin nihai hedefi lider Bitcoin bankası olmak ve zamanla trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşmak.

Şirket, 2020 yılından bu yana agresif bir Bitcoin alım stratejisi izliyor. Bu strateji kapsamında borç ve öz sermaye kullanarak Bitcoin satın alan MicroStrategy, şu anda 252.220 BTC'lik bir portföye sahip. Bu miktar, Bitcoin'in toplam 21 milyon arzının yüzde 1,2'sine tekabül ediyor.

Saylor'ın tezi, Bitcoin'in 21. yüzyılın en iyi performans gösteren varlığı olduğu yönünde. Bitcoin'i enflasyona karşı güçlü bir koruma ve uzun vadeli değer saklama aracı olarak gören Saylor, zamanla Bitcoin'in kurumsal ve bireysel portföyler için vazgeçilmez hale geleceğine inanıyor.

MicroStrategy'nin stratejisi, geleneksel bankacılık modelinden oldukça farklı. Şirket, düşük faizle borçlanıp bu fonları Bitcoin'e yatırarak yüksek getiri elde etmeyi hedefliyor. Saylor, bu yaklaşımın "temel senaryo" tahmininde yıllık ortalama yüzde 29 getiri sağlayacağını öngörüyor.

Bu cesur strateji, finans dünyasında tartışmalara yol açıyor. Bazı analistler, MicroStrategy'nin yaklaşımını riskli buluyor. Buna karşın Saylor, Bitcoin'in uzun vadede milyonlarca dolara ulaşacağına ve şirketinin bu sayede trilyon dolarlık bir değerlemeye erişeceğine inanıyor.

MicroStrategy'nin bu yaklaşımı, kripto varlıkların kurumsal dünyada nasıl konumlandırılabileceğine dair yeni bir perspektif sunuyor. Şirketin başarısı, diğer kurumsal yatırımcıları da benzer stratejiler benimsemeye teşvik edebilir. Bu durum, geleneksel finans ile kripto ekosistemi arasındaki sınırları bulanıklaştırabilir.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Michael Saylor Kripto Para Bitcoin

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