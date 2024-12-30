MicroStrategy sekizinci Bitcoin alımını tamamladı

MicroStrategy'nin yaptığı son Bitcoin alımı, önceki hafta duyurulan 516 milyon dolarlık yatırımla karşılaştırıldığında daha mütevazı bir boyutta. Şirketin kurucusu Michael Saylor'ın sosyal medyada paylaştığı Bitcoin alımı, şirketin kurumsal yatırım stratejisinin devam ettiğini gösteriyor.

Michael Saylor Bitcoin Yatırımlarında Hız Kesmiyor

MicroStrategy'nin art arda sekizinci Bitcoin alımı, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasındaki etkisini artırıyor. Şirket, piyasa zamanlaması yapmak yerine uzun vadeli yatırım stratejisine odaklanıyor.

Bitcoin şu anda 93.117 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 5,5'lik değer kaybı yaşadı. MicroStrategy'nin son alım fiyatı ile mevcut piyasa fiyatı arasındaki fark, şirketin uzun vadeli yatırım perspektifini ortaya koyuyor.

Şirketin Bitcoin portföyü 450 bin seviyesine yaklaşırken, Michael Saylor'ın yönetimindeki MicroStrategy, kurumsal Bitcoin yatırımlarında öncü rolünü sürdürüyor. Bu sistematik alım stratejisi, kripto para piyasalarında kurumsal güvenin güçlenmesine katkı sağlıyor.