MicroStrategy'nin Bitcoin modeli kurumsal dünyada yankı uyandırıyor

Kurumsal yatırım dünyasında yeni bir trend belirginleşiyor. Wintermute analisti Jake Ostrovskis'e göre ETF'lerin sağladığı kurumsal erişimin ötesinde, şirketlerin kendi sermayelerini kullanarak doğrudan Bitcoin alımı yapmaları 2025'in en önemli gelişmelerinden biri olabilir.

Şirketler Kaynaklarını Bitcoin Yatırımına Yönlendiriyor

Kripto para piyasasında MicroStrategy'nin başlattığı kurumsal yatırım modeli hızla yayılıyor. Bitcoin madencilik şirketleri Mara ve Riot, dönüştürülebilir tahvil ihracı yoluyla Bitcoin alımlarını artırırken, Metaplanet de 31,8 milyon dolarlık tahvil ihracı planını duyurdu.

Wintermute analisti, geleneksel hedge fonların ETF'lerle birlikte kriptoya yönelik ilgisinin arttığını vurguluyor. Kurumsal yatırımcılar, hisse senedi piyasalarında kullandıkları stratejileri kripto para piyasalarına uyarlıyor.

Jake Ostrovskis'e göre önümüzdeki dönemde bazı şirketlerin MicroStrategy modelini Ethereum (ETH) için de uygulayabileceği öngörülüyor. Bu strateji, emeklilik fonlarının ETF yatırımlarına kıyasla daha hızlı ve esnek bir alternatif oluşturuyor.