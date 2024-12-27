MicroStrategy'nin Bitcoin modeli kurumsal dünyada yankı uyandırıyor
Wintermute analisti Jake Ostrovskis, kurumsal şirketlerin 2025 yılında MicroStrategy'nin izinden giderek Bitcoin (BTC) pozisyonlarını güçlendireceklerini öngörüyor. MicroStrategy'nin 10 milyar dolarlık Bitcoin alımı ve 42 milyar dolarlık ek alım planı, diğer şirketler için örnek teşkil ediyor. Mara, Riot ve Metaplanet gibi şirketler bu yaklaşımı şimdiden uygulamaya başladı.
Kurumsal yatırım dünyasında yeni bir trend belirginleşiyor. Wintermute analisti Jake Ostrovskis'e göre ETF'lerin sağladığı kurumsal erişimin ötesinde, şirketlerin kendi sermayelerini kullanarak doğrudan Bitcoin alımı yapmaları 2025'in en önemli gelişmelerinden biri olabilir.
Şirketler Kaynaklarını Bitcoin Yatırımına Yönlendiriyor
Kripto para piyasasında MicroStrategy'nin başlattığı kurumsal yatırım modeli hızla yayılıyor. Bitcoin madencilik şirketleri Mara ve Riot, dönüştürülebilir tahvil ihracı yoluyla Bitcoin alımlarını artırırken, Metaplanet de 31,8 milyon dolarlık tahvil ihracı planını duyurdu.
Wintermute analisti, geleneksel hedge fonların ETF'lerle birlikte kriptoya yönelik ilgisinin arttığını vurguluyor. Kurumsal yatırımcılar, hisse senedi piyasalarında kullandıkları stratejileri kripto para piyasalarına uyarlıyor.
Jake Ostrovskis'e göre önümüzdeki dönemde bazı şirketlerin MicroStrategy modelini Ethereum (ETH) için de uygulayabileceği öngörülüyor. Bu strateji, emeklilik fonlarının ETF yatırımlarına kıyasla daha hızlı ve esnek bir alternatif oluşturuyor.