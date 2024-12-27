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MicroStrategy'nin Bitcoin modeli ETF oluyor

MicroStrategy'nin Bitcoin modeli ETF oluyor
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Vivek Ramaswamy'nin kurduğu varlık yönetim şirketi Strive, MicroStrategy ve diğer kurumsal Bitcoin (BTC) yatırımcılarının dönüştürülebilir tahvillerine yatırım yapacak bir ETF için düzenleyici onay başvurusunda bulundu. Donald Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımı ile birlikte Bitcoin yatırım araçları çeşitlenmeye devam ediyor.

Kripto para dünyasında yeni bir yatırım aracı daha gündeme geldi. Trump'ın yakın dostu Ramaswamy'nin şirketi Strive, 26 Aralık tarihli başvuruyla aktif yönetimli Bitcoin Bond ETF projesini başlattı.

Strive ETF'si MicroStrategy'nin Dönüştürülebilir Tahvillerine Yatırım Yapacak

Strive'ın ETF başvurusu, kurumsal Bitcoin yatırımlarına yeni bir boyut kazandırıyor. ETF, MicroStrategy'nin düşük faizli ve hisseye dönüştürülebilir tahvillerine odaklanacak. Michael Saylor'ın öncülüğünde Bitcoin alımları için 27 milyar USD harcayan MicroStrategy'nin hissesi, bu strateji sayesinde yüzde 2.200'den fazla değer kazandı.

Kripto pazarında önemli bir dönüm noktası olan bu gelişme, kurumsal yatırımcılara Bitcoin'e dolaylı yatırım için yeni bir kapı açıyor. BitcoinTreasuries verilerine göre kurumsal hazineler şu anda yaklaşık 56 milyar USD değerinde BTC tutuyor.

Strive'ın kurucusu Ramaswamy, 2022'de şirketi hayata geçirdi ve yaklaşık 1 milyar USD net değere ulaştı. Kasım ayında Tesla kurucusu Elon Musk ile birlikte Devlet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçti. Sektör analistleri, Trump'ın başkanlık zaferini kripto ETF'leri için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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