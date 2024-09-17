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MicroStrategy milyonlarca dolarlık yeni Bitcoin hamlesi için kolları sıvadı

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MicroStrategy, 700 milyon dolarlık yeni tahvil ihracıyla Bitcoin yatırımlarını artırmaya hazırlanıyor. Şirket, geride bıraktığımız çeyrekte zarar açıklamasına rağmen hisse değeri yükselişe geçmeye devam ediyor. Bu noktada MicroStrategy, 244.800 BTC ile en büyük kurumsal yatırımcı konumunu koruyor.

Teknoloji devi MicroStrategy, 2024 içindeki üçüncü büyük finansman hamlesini olan 700 milyon dolarlık bir tahvil ihracını duyurdu. Bu fonlar, şirketin mevcut borçlarını yönetmek ve yeni Bitcoin alımları yapmak için kullanılacak. Tahvil ihracı, yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara sunuluyor ve bu strateji, şirketin kripto para piyasasındaki iddiasını daha da pekiştiriyor.

MicroStrategy Kripto Piyasasında Lider Konumunu Koruyor

MicroStrategy, Bitcoin alımlarını sürdürmek ve mevcut borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla yeni bir finansman turuna girişiyor. Şirket, bu yıl içinde üçüncü kez tahvil ihracına giderek 700 milyon dolarlık bir fon toplamayı hedefliyor.

2028 yılına kadar vadeli olacak dönüştürülebilir kıdemli tahviller aracılığıyla gerçekleştirilecek bu finansman, şirketin kripto para stratejisini desteklemeyi amaçlıyor. Elde edilecek kaynağın önemli bir bölümüne denk gelen 500 milyon dolar civarındaki kısım, daha önce çıkarılan kıdemli teminatlı senetlerin kapatılmasında kullanılacak. Geriye kalan miktar ise şirketin genel işletme giderlerini karşılamak için ayrılacak.

Sadece nitelikli kurumsal yatırımcılara açık olacak bu tahvil ihracında, faiz ödemelerinin Mart 2025'ten itibaren başlaması planlanıyor. Bu hamle, MicroStrategy'nin 2024 yılı içinde gerçekleştirdiği üçüncü büyük finansman operasyonu olma özelliğini taşıyor. Şirket, daha önce Mart ayında 700 milyon dolar ve Haziran ayında 500 milyon dolarlık iki ayrı tahvil ihracı gerçekleştirmişti.

MicroStrategy'nin bu agresif borçlanma stratejisi, Bitcoin varlıklarını artırma hedefiyle paralel ilerliyor. İzlenen strateji, kısa vadede şirket finansallarını olumsuz etkilemiş görünüyor. Nitekim 2024'ün ikinci çeyreğinde şirket, 102,6 milyon dolarlık net zarar açıkladı. Bu zararın büyük bir kısmı, Bitcoin portföyündeki değer düşüklüğünden kaynaklanıyor.

Buna rağmen, MicroStrategy hisseleri piyasada olumlu bir performans sergiliyor. MicroStrategy'nin son bir yıllık dönemde hisse değeri yüzde 295 artarak 134 dolar seviyesine ulaştı. Bunun yanında sadece 2024 yılı içinde ise MicroStrategy'nin hisseleri yüzde 96'lık bir değer artışı kaydetti.

13 Eylül verilerine göre MicroStrategy'nin elinde bulunan Bitcoin miktarı 244.800 BTC'ye ulaştı. Bu miktar, güncel piyasa değeriyle yaklaşık 14 milyar dolara tekabül ediyor. Bu rakamlarla şirket, kripto para dünyasındaki en büyük kurumsal yatırımcılardan biri olma konumunu koruyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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