MicroStrategy kurucusundan ABD'ye Bitcoin rezervi önerisi

42,6 milyar dolarlık Bitcoin varlığı ile en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan MicroStrategy'nin kurucusu Michael Saylor, kripto endüstrisinde yeni bir dönem başlatacak önemli bir öneriye imza attı. Yayımlanan "Dijital Varlık Çerçevesi" belgesi, ABD'nin kripto varlıklar konusunda küresel liderliğini pekiştirmeyi ve 36 trilyon dolarlık ulusal borcu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Saylor ABD İçin Stratejik Bitcoin Planını Sundu

Önerinin merkezinde, ABD Hazinesi'nin "stratejik Bitcoin rezervi" oluşturması yer alıyor. Bu rezervin 16-81 trilyon dolar arasında servet yaratma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Saylor'ın planı, stablecoin piyasasının piyasa değerini 25 milyar dolardan 10 trilyon dolara çıkararak "ABD Hazine tahvillerine büyük talep yaratmayı" da kapsıyor.

Saylor, önerdiği taksonomi kapsamında dijital varlıkları sınıflandırırken Bitcoin'i "ihraççısı olmayan, dijital güçle desteklenen bir varlık" olarak tanımlıyor. Blockchain teknolojisine dayalı diğer varlıklar için de kapsamlı bir sınıflandırma sunuyor.

Başkan Donald Trump'ın da desteklediği öneri, ABD'nin yaklaşık 198.000 Bitcoin'lik mevcut portföyünü stratejik bir seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Trump'ın seçim kampanyasında bu Bitcoin'leri satmama sözü vermesi, projenin politik destek bulduğunu gösteriyor.