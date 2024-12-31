MicroStrategy hisselerinde tarihi değer kaybı

MicroStrategy hisseleri, şirketin Bitcoin alımlarını desteklemek için 10 milyar yeni A Sınıfı adi hisse ve 1 milyar imtiyazlı hisse çıkarma planının açıklanmasının ardından sert satış baskısıyla karşılaştı. Yatırım dünyası şirketin toplam 446.400 BTC'lik dev Bitcoin pozisyonu ve agresif borçlanma stratejisini endişeyle yakından takip ediyor.

Wall Street, MicroStrategy Yatırımlarına Temkinli Yaklaşıyor

MicroStrategy'nin finansal stratejisi piyasalarda tartışma yaratıyor. Şirketin "21/21" olarak adlandırdığı plan, önümüzdeki üç yıl içinde 21 milyar doları yeni öz sermaye ihracından, diğer 21 milyar doları ise sabit getirili menkul kıymet ihracından sağlamayı hedefliyor.

Finansal veriler MicroStrategy hisselerinin pazartesi günü yüzde 8,2 düşüşle 302,96 dolardan kapandığını gösteriyor. Bu rakam, 8 Kasım'dan bu yana en düşük kapanış seviyesini işaret ediyor.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, yatırımcıların artan borç ve öz sermaye kullanımını riskli bulduğunu belirtiyor. Hartmann Capital'in kurucusu Felix Hartmann ise yüzde 0'a yakın faiz ve 2027-2030 arası vadelere yayılan borçların yakın vadede sorun oluşturmayacağını savunuyor.