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MicroStrategy hissedarlarından şirketin Bitcoin stratejisine destek

MicroStrategy hissedarlarından şirketin Bitcoin stratejisine destek
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İş zekası şirketi MicroStrategy, Bitcoin (BTC) yatırımlarını genişletme stratejisinde önemli bir adım attı. Şirket hissedarları, daha fazla Bitcoin alımı için hisse senedi sayısının artırılmasını onayladı. MicroStrategy'nin toplam Bitcoin varlığı 48 milyar doların üzerine yükseldi.

MicroStrategy'nin açıkladığı "21/21 planı" kapsamındaki Bitcoin alım stratejisi hız kazanıyor. Şirket hissedarlarının verdiği onay, hem A Sınıfı adi hisse senedi hem de imtiyazlı hisse senedi sayısının artırılmasını kapsıyor.

MicroStrategy Sermaye Artırımına Gidiyor

MicroStrategy, Bitcoin yatırımlarını genişletme hedefinde önemli bir ilerleme kaydetti. Şirketin son hamlesi, Bitcoin başına ortalama 101.191 dolar fiyattan yaklaşık 1,1 milyar dolarlık alım oldu. Bu alımla birlikte toplam Bitcoin varlığı 461.000 BTC'ye ulaştı.

Geçen Ekim ayında şirket, "21/21 planı" olarak tanımlanan stratejisi kapsamında 21 milyar dolar öz sermaye ve 21 milyar dolar sabit getirili menkul kıymet ihracını duyurmuştu. 20 Ocak itibarıyla şirket, Bitcoin alımları için toplam 42 milyar dolarlık hedefin parçası olarak satış için yaklaşık 5,42 milyar dolarlık hisse senedinin kaldığını belirtti.

Şirketin gerçekleştirdiği son Bitcoin alımı, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasındaki etkisini gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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