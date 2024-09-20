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MicroStrategy büyük Bitcoin yatırımına hazırlanıyor

MicroStrategy büyük Bitcoin yatırımına hazırlanıyor
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MicroStrategy, 1,01 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamlayarak Bitcoin alımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, elde edilen fonların bir kısmını yeni Bitcoin yatırımlarına ayıracak. Bu hamle, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

MicroStrategy, kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirmek için yeni bir adım atıyor. Şirket 1,01 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Bu finansman turundan elde edilen gelirin bir kısmı, şirketin Bitcoin (BTC) rezervlerini artırmak için kullanılacak. MicroStrategy'nin bu hamlesi, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor ve Bitcoin'in uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görüldüğünü bir kez daha kanıtlıyor.

MicroStrategy Bitcoin Yatırımında Rekor Kırıyor

MicroStrategy Incorporated, tamamlanan özel tahvil ihracıyla, kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, elde edilen fonların bir bölümünü Bitcoin alımı için kullanacak, kalan kısmıyla ise mevcut borçlarını ödemeyi planlıyor.

Bu stratejik hamle, MicroStrategy'nin Bitcoin'e olan inancını ve kripto para piyasasındaki lider konumunu sağlamlaştırıyor. Şirketin bu adımı, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara olan ilgisinin artmaya devam ettiğini ve Bitcoin'in uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görüldüğünü gösteriyor.

MicroStrategy'nin 2028 yılına kadar vadeli, yüzde 0,625 faiz oranlı dönüştürülebilir üst düzey tahvilleri ihraç etmesi, yatırımcılara nakit veya MicroStrategy hisselerine dönüştürme seçeneği sunuyor. Bu finansal enstrüman, şirketin Bitcoin yatırım stratejisini desteklerken aynı zamanda yatırımcılara da esneklik sağlıyor.

İhraçtan elde edilen gelirin bir kısmı, 500 milyon dolarlık üst düzey teminatlı tahvillerin geri ödenmesinde değerlendirilecek. Bu hamle, şirketin elinde bulunan 69.080 Bitcoin'i de içeren teminatları serbest bırakacak.

Dönüştürülebilir tahvillerin detaylarına bakıldığında, yıllık yüzde 0,625 faiz oranıyla 15 Mart ve 15 Eylül tarihlerinde yarıyıllık ödemeler yapılacağı görülüyor. Tahviller, 2027 yılında vadesi dolacak şekilde planlandı. Ancak daha erken bir tarihte dönüştürülmeleri, geri alınmaları veya satın alınmaları mümkün.

MicroStrategy, tahvillerin başlangıç dönüşüm oranını 1.000 dolar nominal değer başına 5,4589 adet A sınıfı adi hisse olarak belirledi. Bu oran, hisse başına yaklaşık 183,19 dolara denk geliyor ve 17 Eylül tarihindeki hisse fiyatına göre yüzde 40'lık bir prim yansıtıyor.

Bu finansal strateji, MicroStrategy'nin Bitcoin yatırımlarını artırma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Aynı zamanda kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin artarak devam ettiğinin de güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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